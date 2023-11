Cameron a sosit joi seară, 16 noiembrie, în Republica Moldova după o vizită de două zile în Ucraina, unde a purtat discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski. Acestea sunt printre primele țări pe care oficialul britanic le vizitează de la preluarea noii funcții.

La Chișinău, au fost discutate progresele înregistrate de Republica Moldova și provocările cu care se confruntă în contextul războiului hibrid, purtat de Rusia, notează sursa citată.

„Marea Britanie va continua să sprijine Ucraina până când țara va câștiga. Știm că Moldova face față agresiunii hibride din partea Rusiei. Susținem cu tărie eforturile Republicii Moldova de a promova libertățile democratice, independența economică și energetică, și de a obține siguranța și prosperitatea mult dorită. Acest lucru este extrem de important pentru securitatea Europei”, a menționat șeful diplomației britanice, potrivit unui comunicat al ambasadei Marii Britanii de la Chișinău.

Ministrul britanic de Externe s-a întâlnit joi seară cu președinta Maia Sandu, la Chișinău.

„În discuții, mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul pe care îl acordă Regatul Unit Republicii Moldova și Ucrainei. Sprijinul oferit țării vecine este crucial și pentru securitatea Moldovei, și pentru stabilitatea și prosperitatea Europei. Am discutat cu șeful diplomației britanice și cooperarea bilaterală și eforturile noastre comune în lupta împotriva corupției”, a transmis vineri Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

David Cameron a avut o întrevedere și cu omologul său Nicu Popescu, care i-a mulțumit pentru că a efectuat o vizită în Republica Moldova la atât de scurt timp după preluarea funcţiei.

„Am explorat modalităţile de consolidare a legăturilor, sprijinul pentru diaspora moldovenească din Marea Britanie şi mijloacele de a ne spori securitatea şi rezilienţa”, a scris vineri Popescu, în limba engleză, pe reţeaua de socializare X, fostă Twitter.

