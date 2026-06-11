Suspendarea taxei pe carbon în contextul crizelor globale

Una dintre principalele solicitări ale ACAR a vizat suspendarea temporară a taxei europene pe emisiile de carbon (EU ETS) pentru companiile aeriene afectate de actualele tensiuni geopolitice, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu. „Companiile aeriene nu pot fi tratate ca actori economici normali când operează în condiții anormale. Industria are nevoie de flexibilitate din partea instituțiilor europene”, a declarat Popescu.

Contextul instabilității globale a impus schimbări majore în operațiunile companiilor aeriene, de la devierea rutelor până la creșterea costurilor cu combustibilul. TAROM, de exemplu, resimte direct aceste efecte, iar ACAR subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să intervină pentru a sprijini operatorii afectați.

Marius Popescu, președintele ACAR

Reducerea TVA pentru zborurile interne

Cu o cotă standard de 21% aplicată zborurilor interne, România se află în dezavantaj față de alte state europene. ACAR a solicitat reducerea TVA-ului, subliniind că această măsură ar contribui la creșterea conectivității interne. „Nu este o simplă măsură fiscală, este o strategie națională de coeziune. O Românie cu adevărat unită nu se construiește doar cu autostrăzi. Se construiește și cu zboruri accesibile între Cluj și Constanța, între Iași și Timișoara”, a explicat Popescu.

Italia este dată ca exemplu pozitiv, unde un regim fiscal preferențial pentru zborurile interne a stimulat conectivitatea între regiunile îndepărtate geografic. România, cu o infrastructură feroviară mai puțin performantă, ar putea beneficia de o strategie similară.

Rutele interne – infrastructură esențială

ACAR propune ca rutele aeriene interne să fie declarate servicii de utilitate publică, ceea ce ar permite accesul la finanțare publică și ar facilita operarea rutelor nerentabile din rațiuni de interes național. „Trenurile verzi, mai ales cele electrice, au primit miliarde. Avioanele verzi, nimic”, a punctat Popescu, atrăgând atenția asupra faptului că aviația este deseori ignorată în strategia de transport sustenabil.

De asemenea, asociația subliniază importanța creării unui cadru pentru finanțarea achiziției de aeronave cu emisii reduse, în contextul în care primele astfel de modele certificate de EASA vor intra pe piață în anii următori. „România are potențialul să fie un pionier în această tranziție”, a adăugat Popescu.

Echitate fiscală între operatorii aerieni

Un alt punct sensibil ridicat de ACAR a fost concurența inegală între companiile aeriene înregistrate în România și cele care operează prin sucursale înregistrate în alte state UE. „Vorbim despre același pasager, același aeroport, aceeași pistă, dar reguli complet diferite. Acesta nu este un level playing field, este o cursă cu handicap impus”, a declarat Popescu, cerând armonizarea condițiilor de operare la nivel european.

Propunerile ACAR urmează să fie dezbătute în cadrul Parlamentului European, iar asociația va continua eforturile la nivel național alături de Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor și Parlamentul României. Înființată pentru a reprezenta interesele industriei, ACAR reunește opt operatori aerieni români, inclusiv TAROM și AnimaWings, fiind singura entitate aviatică din România înscrisă în Registrul Transparenței al Uniunii Europene.

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