Dacă ești un călător singur și ai tendința să te simți neliniștit în timpul călătoriilor, un simplu sfat oferit de însoțitoarea de zbor Esther Sturrus ar putea să-ți ofere liniștea de care ai nevoie.

Lucrând pentru compania aeriană olandeză KLM și activând pe rețelele de socializare, aceasta dezvăluie un truc simplu pentru a te simți mai în siguranță în camera de hotel.

Esther sugerează utilizarea unei sticle de apă pentru a verifica rapid și discret dacă există cineva ascuns sub pat.

„Rostogolește sticla sub pat și asigură-te că iese pe partea cealaltă”, explică ea, într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Dacă sticla nu apare, ar putea fi un motiv de îngrijorare și poate că ar trebui să iei măsuri de precauție suplimentare.

Deși este puțin probabil să găsești pe cineva ascuns, această metodă simplă poate oferi liniște sufletească, mai ales pentru cei care călătoresc singuri.

Comentariile la postarea Estherei demonstrează cât de mult a rezonat acest sfat cu utilizatorii rețelei sociale. „super util”.

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