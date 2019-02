„Eu nu m-am simțit mințită nicio clipă. Știu toată viața lui. Tocmai de aceea lupt, pentru că știu cine este cu adevărat. Nu m-a surprins nicio informație apărută în presă… Ne-am cunoscut la o petrecere. El este un om sufletist și foarte bun… Eu știu. Eu simt că o să fie bine”, a afirmat Ioana, potrivit spynews.ro.

„Este un doctor foarte bun. Iar rezultatele pe care le-am văzut sunt foarte bune… „, a continuat aceasta.

Ea a recunoscut că a fost operată de Matteo Politi, falsul chirurg italian, precizând că „a avut deja o mică intervenție și nu am avut nimic”.



Potrivit anchetatorilor, Matteo Politi este acuzat de „săvârșirea unei infracțiuni în formă simplă, unei infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și a unei infracțiuni de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități”.

Chiar dacă autoritățile române au descoperit că acesta profesa în baza unei diplome obţinute ilegal, Mateo Politi se consideră nevinovat.

În faţa judecătorilor, care au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, italianul a declarat că nu a ştiut că ar fi avut nevoie şi de acordul Colegiului Medicilor pentru a profesa într-o ţară membră a Uniunii Europene (UE).

Acesta chiar s-a lăudat cu experienţa sa în domeniul medical din alte ţări. Tribunalul București a judecat, ieri, contestația lui Matteo Politi la arestul preventiv și a decis ca falsul medic italian să rămână cu măsura impusă de magistrații Judecătoriei Sectorului 1.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New YorkTimes.

