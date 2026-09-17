Cu doar o zi înainte de consultările oficiale de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar putea face o mișcare surprinzătoare: nominalizarea unui premier din afara lumii politice. Printre numele vehiculate se află Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, o variantă considerată de surse politice drept „viabilă” pentru conducerea viitorului guvern.

Între Sorin Grindeanu, fost premier, și „surpriza” Leonardo Badea

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că Nicușor Dan va anunța joi propunerea pentru funcția de premier. Edilul a dezvăluit că două nume sunt în discuție: Sorin Grindeanu, fost premier, și „surpriza” Leonardo Badea. Petruț a adăugat că președintele ar fi transmis liderilor politici că, în cazul în care noul guvern nu va fi votat, ar putea lua decizia de a dizolva Parlamentul.

„Surpriza cea mai mare... Noi, din câte știm, suntem câțiva care avem niște conexiuni și mai aflăm unele lucruri. Mâine președintele va face o propunere de premier. Nu sunt propunerile care se discută. Prima variantă e Sorin Grindeanu și a doua, surpriză, e Leonardo Badea de la BNR. S-ar putea să fie o surpriză mâine”, a declarat Vladimir Petruț pentru Antena 3.

Conform edilului, cel puțin 24 de parlamentari PNL ar fi dispuși să voteze pentru un guvern condus de Leonardo Badea. Petruț a mai menționat că informațiile provin de la un grup „consultat astăzi” în legătură cu nominalizarea, sugerând că aceștia ar aparține taberei anti-Bolojan din partid.

Propunerea lui Leonardo Badea ar veni într-un context economic tensionat, marcat de riscul retrogradării României la categoria „junk” – țări nerecomandate pentru investiții. Standard & Poor’s urmează să reevalueze ratingul țării, iar surse apropiate discuțiilor politice susțin că un guvern tehnocrat, condus de un specialist în finanțe, ar putea fi esențial pentru stabilitatea economică.

„Leonardo Badea este văzut ca o soluție cu experiență și competențe necesare pentru a gestiona provocările economice și politice actuale ale României”, au afirmat surse politice.

Cine este Leonardo Badea?

Leonardo Badea, 51 de ani, ocupă funcția de prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României și este vicepreședinte al Consiliului de Administrație al instituției. Între 2017 și 2019, a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară.

Absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Badea și-a obținut titlul de doctor în contabilitate în 2005 la Academia de Studii Economice din București.

Cariera sa academică include poziții precum profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice. De asemenea, din februarie 2022, activează ca profesor universitar la ASE București.