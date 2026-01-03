Nicolas Maduro a fost capturat și scos din Venezuela

Președintele american Donald Trump a susținut, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite au desfășurat „o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei”, în urma căreia președintele Venezuelei Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores ar fi fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat în afara țării. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Trump a ordonat lovituri asupra unor obiective din Venezuela.

Potrivit oficialilor citați de CBS News, Forțele speciale de elită ale Armatei SUA, Delta Force, au efectuat operațiunea de capturare a lui Maduro.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că autoritățile de la Caracas nu știu unde se află președintele Nicolás Maduro și prima doamnă Cilia Flores cerând „dovezi imediate că sunt în viață”.

Donald Trump si Nicolas Maduro

Ce este Delta Force

Delta Force, al cărei nume oficial este 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), este o unitate de elită a armatei americane dedicată operațiunilor speciale, cu accent pe contraterorism, salvare de ostateci și capturarea sau eliminarea țintelor de mare valoare.

Este considerată una dintre cele mai secrete și mai bine pregătite forțe speciale din lume, potrivit Enciclopedia Britannica.

Delta Force operează sub comanda Joint Special Operations Command (JSOC) și este administrată de Army Special Operations Command.

Membrii unității sunt recrutați în principal din trupele de elită ale Forțelor Speciale și Regimentul 75th Ranger, fiind aleși pentru experiență și abilități excepționale în misiuni complexe și periculoase.

„Sunt cunoscuți pentru precizia lor chirurgicală și capacitatea de a opera în medii extrem de complexe și periculoase.”, potrivit Usamm.

Misiuni celebre ale Delta Force

Delta Force este responsabilă pentru unele dintre cele mai sensibile operațiuni militare americane din ultimele decenii.

Ea a fost implicată în misiuni de contraterorism în Afganistan și Irak după 11 septembrie 2001 și a condus raiduri împotriva liderilor organizațiilor extremiste.

Una dintre cele mai mediatizate operațiuni a fost cea din 2019, când operatorii Delta Force au participat la raidul care l-a ucis pe liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Unitatea nu dezvăluie detaliile multor misiuni, dar este cunoscută pentru acțiuni de direct action (acțiuni directe), contraterorism și recuperare de ostatici din medii ostile.

De ce este Delta Force atât de eficientă

Secretul Delta Force stă în selecția extrem de riguroasă, antrenamentul specializat și capacitatea de a acționa clandestin.

Imagine cu caracter ilustrativ

Membrii unității pot fi disimulați și se pregătesc să execute misiuni ce implică penetrări în adânc în teritorii inamice sau controlate de organizații teroriste, cu planificare meticuloasă și coordonare precisă.

„Detașamentul Operațional 1 al Forțelor Speciale – Delta este mai mult decât o simplă unitate militară – este un simbol al adaptabilității, preciziei și capacității de elită într-o epocă în care amenințările neconvenționale necesită soluții neconvenționale. De la înființarea sa în umbra terorismului din epoca Războiului Rece până la rolul său central în Războiul împotriva Terorismului, Delta Force s-a dovedit de nenumărate ori a fi cea mai formidabilă și flexibilă forță antiteroristă a Americii.”, conform 1st SFOD-D.

Unitatea este, de asemenea, renumită pentru capacitatea de a lucra cu alte structuri ale serviciilor speciale și de informații, ceea ce îi permite să îndeplinească misiuni extrem de sensibile la nivel global.

Trump a ordonat atacuri aeriene asupra Venezuelei

Decizia de a lansa o operațiune de acest gen indică escaladarea tensiunilor dintre SUA și guvernul venezuelean, pe fondul acuzațiilor administrației americane cu privire la trafic de droguri și sprijin pentru organizații designate ca teroriste, acuzații respinse de Maduro.

Președintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene asupra mai multor obiective din Venezuela, inclusiv instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

În ultimele săptămâni, SUA au confiscat petroliere, atacat ambarcațiuni suspectate de contrabandă și lovit chiar „zona docurilor unde se încarcă ambarcațiunile cu droguri”, după cum a declarat președintele american.

