O fetiță de opt ani face mărțișoare ca să-și salveze viața. Denisa își ajută mama și bunica să strângă bani pentru tratamentul ei de la Viena (FOTO)

Mihaela Savu, mama copilei, spune că unele tratamente pe care Denisa le-a urmat până la această vârstă au dat rezultate, altele nu. Femeia speră să ajungă la Viena, pentru o altă opinie, pentru analize și tratament. Dar ce înseamnă, traduse, toate diagnosticele fetiței?

„Boala celiacă, diagnosticată în 2011, este intoleranța la gluten. O boală de lux! În 2017, a primit diagnosticul de boală Chron, iar peste toate acestea are artrită și deficit imun. Practic, nu are imunitate, nu are apărare în fața bolilor. Lună de lună e înțepată, a ajuns să nu mai suporte înțepăturile, dar în cele din urmă înțelege că e spre binele ei”, spune Mihaela.

Femeia susține că de 2 ani fata primește corticoizi. „Am reușit să ajungem o dată la Viena, iar acolo ne-au spus că nu trebuia să-i dăm atât de mult timp corticoizi, trebuia cel mult 6 luni. Au vrut să ne interneze acolo, însă costă 6.250 de euro doar spitalizarea și tratamentul. Am reușit să strângem vreo 4.500 de euro”, spune Mihaela.

Așteptată la Viena pe 14 martie

Denisa are nevoie de un regim special. Nu poate mânca orice, iar produsele speciale pe care le primeşte organismul său firav fără să le respingă ori să-i facă rău sunt foarte scumpe.

„Rețeta compensată e 150 de lei. Ea trebuie să se hrănească cu lapte Modulen, un lapte special. Are nevoie de 15 cutii pe lună, iar asta înseamnă cam 1.500 de lei. O pâine fără gluten costă 15-20 de lei, biscuiții, tot fără gluten, 15 lei”, continuă Mihaela.

Denisa este mică, dar conștientă că mămica ei are nevoie de ajutor. Pentru ea. Și, atunci când poate, își ajută mama la mărțișoare, pe care femeia încearcă să le vindă. „Face zilnic 30-40 de mărțișoare. Lucrăm împreună, și ea, și eu, și bunica, și o verișoară de-a mea și, uneori si sora ei, Bianca. Vindem un mărțișor cu 1,5 lei”, spune femeia.

Denisa trebuie să ajungă la Viena pe 14 martie. Fetița este programată la o clinică specializată în imunologie și boli infecțioase, pentru investigații amănunțite.

Cine vrea să îi cumpere mărțișoarele o poate face pe Facebook. Pe rețeaua de socializare a fost deschisă o pagină specială pentru strângerea donațiilor, numită Ruga Denisei-Maria pentru sănătate.

