Valdrin Xhyliqi și Driton Sadikaj, doi tineri muncitori din Kosovo, au murit într-un accident produs pe autostrada A22 din Italia, în mai 2025. La 18 luni de la tragedie, familiile lor au primit despăgubiri de două milioane de euro.

Filmul tragediei de pe autostrada A22

Familiile lui Valdrin Xhyliqi și Driton Sadikaj au primit două milioane de euro despăgubiri după moartea celor doi muncitori într-un accident rutier produs pe autostrada A22, pe 30 mai 2025.

Autoutilitara în care se aflau cei doi era înregistrată pe compania pentru care lucrau și era condusă de un coleg, care a scăpat cu răni de gravitate medie, potrivit Corriere della Sera.

Accidentul s-a produs la ora 6:40, când cei trei se deplasau din Bolzano spre Brunico, unde urmau să intervină pe un șantier. La scurt timp după ce au intrat pe autostradă, în direcția nord, între punctele de taxare Chiusa și Bressanone, șoferul a început manevra pentru a reveni de pe banda de depășire pe banda de mers.

Nu a observat însă că pe banda respectivă se afla o coloană lungă de camioane care circulau cu viteză redusă și nu a mai reușit să evite impactul. Coliziunea s-a produs între colțul din dreapta-față al autoutilitarei și partea din stânga-spate a ultimului camion din coloană, care avea număr de înmatriculare românesc.

Cei doi muncitori au murit pe loc

Valdrin Xhyliqi și Driton Sadikaj se aflau pe partea dreaptă a autoutilitarei, unul pe locul pasagerului, iar celălalt pe bancheta din spate. Cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire și au murit pe loc în urma impactului. Șoferul a suferit răni de gravitate medie, însă a reușit să se elibereze singur și să iasă din vehicul.

Aflat în stare de șoc, el a fost audiat de agenții din cadrul Poliției Rutiere din Vipiteno și nu a reușit să reconstituie modul în care s-a produs accidentul. Conform jurnaliștilor italieni, ipoteza cea mai probabilă este că accidentul ar fi fost provocat de o neatenție.

Cine erau victimele

Ambele victime erau de origine kosovară, însă locuiau de mai mult timp în Bolzano. Valdrin Xhyliqi, de loc din Malishevë, avea 21 de ani. Driton Sadikaj era cu doi ani mai în vârstă, provenea din Deçani și locuia împreună cu soția sa.