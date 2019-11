De Adrian Ilie,

Evenimentul va avea loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare, în organizarea Școlii Naționale de Științe Politice și Administrație.

Deocamdată, nici ora dezbaterii nu se știe cu certitudine, fiind vehiculate două variante: 19.00 sau 20.00. Președintele Klaus Iohannis nu-și va înfrunta adversarul direct, ci doar va răspunde la o serie de jurnaliști invitați special pentru acest lucru.

”Va fi o dezbatere pe model american, vor participa 200 de studenți, la balcoane va fi presa acreditată și jurnaliștii străini. Vor fi 7-8-9 jurnaliști, analiști și politologi care îi vor pune întrebări, iar dezbaterea va dura în jur de două ore sau mai mult”, a declarat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL.

Trei categorii de jurnaliști

El susține că „se pot pune orice fel de întrebări, fără teme prestabilite”, fiind prezenți și „jurnaliști din instituții media „agresive” de-a lungul timpului cu președintele”. Cu toate acestea, doar cei opt jurnaliști prezenți îi vor adresa întrebări președintelui, celelalte instituții putând să transmită evenimentul.

Până acum, au fost stabilite numele a șase persoane care vor putea să-i adreseze întrebări președintelui: Ion M. Ioniță (Adevărul), Cristian Leonte (Pro TV), Radu Tudor (Antena 3), Cristina Șincai (România TV), Moise Guran (Europa FM) și politologul Cristian Pârvulescu (SNSPA).

Potrivit G4Media, există o a doua listă cu jurnaliști din care ar putea fi selectați alte câteva persoane care ar putea intra în prima categorie, în funcție de modul în care se vor finaliza discuțiile cu staff-ul de campanie al PNL: Cosmin Prelipceanu (Digi24.ro), Cristian Tudor Popescu (Digi24), Alina Manolache (Digi24.ro), Denise Rifai (Realitatea TV), Claudiu Popa (Realitatea TV), Marilena Mititelu (Realitatea TV) Tudor Mușat (Europa FM), Cristian Pantazi (G4Media.ro), Dan Tăpălagă (G4Media.ro), Clarice Dinu (HotNnews.ro), Liviu Avram (Adevărul.ro), Dumitru Borțun (SNSPA), Adriana Nedelea (Libertatea.ro), Magda Grădinaru (Ziare.com), Ioana Ene Dogioiu (Ziare.com), Silviu Mănăstire (B1TV).

Restul presei va sta la ”galerie”, putând să relateze doar despre modul în care decurge dezbaterea.

Un format contestat

Formatul ales a provocat deja critici. Mircea Toma, președintele asociației ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei este de părere că evenimentul organizat de echipa de campanie a lui Klaus Iohannis „nu poate să țină loc unei dezbateri propriu-zise, după cum nu poate să țină loc nici unei dezbateri deschise”.

Mai mult, Mircea Toma crede că „această soluție lansată de candidatul Iohannis ca alternativă la dezbaterea în compania celuilalt candidat nu îndepărtează, ci îl apropie de condiția lui Dăncilă”.



Reacții adverse au apărut și printre jurnaliștii invitați. Magda Grădinaru (Ziare.com) a spus că nu va putea participa fiind la Bruxelles, însă, și dacă ar fi în București, „nu m-aș fi dus dacă era doar pentru a asista din sală”.

Există semne de întrebare și în ceea ce privește prezența lui Cristian Tudor Popescu. Acesta a spus că nu poate reprezenta Digi24, așa cum se arăta în invitația venită de la Cotroceni, întrucât nu este angajat al postului. Ulterior, Popescu a fost nemulțumit că invitația este nominală.

”Păi asta arăta ca o recepție exclusivistă a președintelui Iohannis. Și am spus: nu se poate așa ceva, domnul președinte nu are dreptul să facă el selecția jurnaliștilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliștii care îi plac domnului președinte, puțini, care îi plac și care sunt invitați acolo. Eu nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de domnul Iohannis, cum nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de niciun alt politician. Prefer să fiu detestat de toți. Prin urmare, am comunicat Cotroceniului că nu voi veni la această dezbatere”, a scris jurnalistul, precizând totuși că ar putea participa dacă invitațiile vor fi trimise în alb redacțiilor, iar acestea să poată trimite pe cine cred ele de cuviință.

Marea întrebare: Va veni Dăncilă?

Tot în legătură cu evenimentul organizat de Iohannis, au apărut speculații legate de faptul că Viorica Dăncilă ar putea apărea neinvitată forțând astfel o dezbatere deschisă cu candidatul susținut de PNL.

Scenariul acesta are șanse mici să se întâmple deoarece chiar Klaus Iohannis a spus clar că Dăncilă nu va intra în aula BCU. ”Nu va fi primită, fiindcă nu este o dezbatere la care am invitat pe cineva. Este o discuţie cu jurnalişti, formatori de opinie, pe care eu am organizat-o, la care eu i-am invitat şi vom avea o discuţie aşezată, foarte interesantă, sper, despre mandatul care a trecut şi despre mandatul care sper să fie”, a declarat Klaus Iohannis, citat de Agerpres.

Chiar și așa, Viorica Dăncilă nu exclude complet posibilitatea unui ”desant” la dezbaterea lui Iohannis. ”Vom analiza și vom vedea”, a spus fostul premier. Pe de altă parte, aceasta nu a părut dispusă să treacă printr-un episond penibil la ușa BCU. ”Nu o să mă vedeți pe mine îmbrâncindu-mă cu cineva”, a declarat, luni, Viorica Dăncilă, într-o emisiune la TVR.

Președintele PSD l-a acuzat, din nou, pe Klaus Iohannis că le refuză românilor dreptul legitim de a putea compara programele electorale ale candidaților. ”Nu este un candidat care să fugă după un alt candidat, ci de unul care fuge de celălalt candidat”, a mai spus Viorica Dăncilă.

