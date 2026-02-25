„Luvru a devenit stat în stat”

Președintele Emmanuel Macron a acceptat demisia lui Laurence des Cars, considerând-o un pas necesar pentru stabilitatea muzeului. Macron a punctat că prioritatea actuală o reprezintă „un nou impuls puternic” menit să finalizeze proiectele critice de modernizare și să consolideze protocoalele de securitate.

„Luvru a devenit un stat în stat”, iar Ministerul Culturii trebuie să „preia controlul” pentru a soluționa „lanțul de disfuncționalități” care a permis jaful din 19 octombrie, a declarat joi președintele comisiei de anchetă privind securitatea muzeelor, potrivit AFP.

În urma a aproximativ 70 de audieri, deputatul Alexandre Portier și Alexis Corbière, cel care a întocmit raportul comisiei, au criticat ferm gestionarea celui mai vizitat muzeu din lume, afectat de furtul unor bijuterii care aparțineau coroanei Franței.

„Jaful de la Luvru nu este un accident, ci reflectă deficiențe sistemice și o negare a riscurilor”, a spus Portier într-o conferință de presă, adăugând că „gestionarea Luvrului este în prezent defectuoasă”.

Furtul spectaculos din 19 octombrie 2025

O alertă de proporții a fost declanșată pe 19 octombrie 2025 la Muzeul Luvru din Paris, după ce autoritățile franceze au confirmat producerea unui jaf chiar la deschiderea instituției.

🚨ALERTE INFO



Ce dimanche matin, une équipe de quatre braqueurs a pénétré le musée du Louvre avec un monte-charge.



À la tronçonneuse, ils ont forcé une fenêtre et vidé deux vitrines avec des Bijoux Napoléon et Bijoux des souverains.



En quelques minutes, ils ont disparu sur… pic.twitter.com/Pt2poEFCwb — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 19, 2025

Cei patru principali suspecţi au fost arestaţi, dar cele opt bijuterii preţioase, în valoare estimată de 88 de milioane de euro (76 de milioane de lire sterline, 104 milioane de dolari), nu au fost recuperate.

Lista bunurilor furate include un celebru colier cu diamante și smaralde, cadoul lui Napoleon pentru soția sa. De asemenea, o coroană din secolul al XIX-lea, aparținând împărătesei Eugénie, a fost recuperată după ce hoții au scăpat-o în timpul fugii, însă obiectul prezintă semne de deteriorare.

Video cu jaful de la Luvru

Televiziunea franceză BFMTV a difuzat un videoclip care ar surprinde jaful de la Luvru. În înregistrare, un bărbat cu vestă galbenă, care pare a fi un muncitor, este surprins în timp ce taie geamul uneia dintre vitrine, în Galeria lui Apollo. În fundal se văd și vizitatori, deoarece muzeul era deschis în momentul spargerii.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFM (@BFMTV) October 19, 2025

La începutul lunii, Muzeul Luvru a oferit publicului prima imagine a coroanei recuperate, precizând că piesa este „aproape intactă” și că procesul de restaurare va fi unul complet. Instituția, celebră pentru adăpostirea unor capodopere precum Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci, rămâne astfel un simbol al patrimoniului universal, în ciuda incidentului.

Fosta directoare a recunoscut deficiențele majore ale muzeului, descriind sistemul video ca fiind unul precar. În momentul jafului, singura cameră care supraveghea zona de efracție era îndreptată eronat, lăsând balconul de acces spre bijuteriile din Galeria lui Apollo complet neacoperit.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE