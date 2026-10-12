Directorul unui oficiu poștal este acuzat că a furat 150.000 de euro de la un cuplu de pensionari, în Italia

O fostă directoare a unui oficiu poștal din Italia este cercetată după ce doi bătrâni au rămas fără economii de 148.000 de euro. Verificările interne au scos la iveală alte aproximativ zece poziții suspecte, cu un prejudiciu total estimat la aproape 500.000 de euro. Femeia neagă acuzațiile, scrie virgilio.it.

Cazul economiilor dispărute din oficiul poștal din Rovetta, o localitate cu 4.000 de locuitori din provincia Bergamo, Italia, s-a extins. Verificările interne ale Poste Italiane ar fi identificat cel puțin zece poziții suspecte, cu un prejudiciu total estimat la cel puțin 500.000 de euro.

În centrul anchetei se află Paola Cavaliere, în vârstă de aproximativ 40 de ani, originară din Fino del Monte și fosta directoare a oficiului poștal. Femeia a fost concediată în septembrie și este cercetată de Parchet, însă neagă toate acuzațiile.

Ancheta a început după ce doi soți de 84 de ani au depus o plângere în iunie, la secția de carabinieri din Clusone. Bărbatul s-a prezentat la oficiul poștal pentru a retrage 10.000 de euro necesari unor lucrări de renovare a acoperișului casei, dar a descoperit că nu mai figura ca titular al niciunui libret de economii, bon poștal sau depozit de titluri.

Soția sa a constatat, la rândul ei, că propriul cont fusese golit. Cei doi ar fi pierdut economii de aproximativ 90.000 de euro în cazul bărbatului și 58.000 de euro în cazul femeii, în total 148.000 de euro.

Potrivit plângerilor, între ianuarie și aprilie, fosta directoare le-ar fi înmânat soților patru plicuri cu câte 2.500 de euro, ștampilate de Poștă, prezentând sumele drept retrageri efectuate în mod regulat. Ulterior, verificările au identificat peste 150 de retrageri de câte 600 de euro din libretul bărbatului, între 2023 și 2024, precum și aproximativ 20 de operațiuni în contul soției, cu valori între 1.000 și 7.000 de euro. Victimele susțin că nu au autorizat aceste tranzacții, care ar fi fost realizate cu semnături false.