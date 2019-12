De Răzvan Mihalașcu,

Poliția din comitatul Surrey a confirmat că Dmitry Obretetskiy (49 de ani), a murit pe 30 noiembrie, în urma unui incident petrecut în Oxshott, un sat în apropiere de Londra, precizează postul CNN, citat de Mediafax.

Grav rănit, miliardarul rus a fost transportat la spital, însă nu a mai putut fi salvat. Cazul lui Obretetskiy este cel mai recent în seria deceselor unor cetăţeni ruşi proeminenţi, stabiliţi în Marea Britanie, notează sursa citată.

Polițiștii britanici susțin că trei vehicule au fost implicate în accidentul rutier. Până în prezent, autoritățile nu au arestat nicio persoană, iar o anchetă este în continuare în desfășurare.

Apropiații îl descriu pe Dmitry Obretetskiy ca fiind un bărbat „liniştit şi retras”.

Pavel Borovkov, care este prieten de 15 ani cu miliardarul rus, a confirmat pentru CNN declarațiile făcute pentru site-ul rusesc Life prin care pune la îndoială circumstanțele în care a murit Obretetskiy.

Borovkov a precizat pentru Life că „oamenii din Londra conduc foarte prudent”.

Dmitry Obretetskiy era proprietarul Magnat Trade Enterprise, distribuitorul oficial pentru Mars, Nestle, Procter & Gamble în Rusia. El mutase împreună cu familia sa la Londra în urmă cu mai mulţi ani.

The richest of Volgograd residents who moved to London, a billionaire, the founder and owner of the Magnat group of companies Dmitry Obretetskiy was hit by a car near his home in London and died after a week in a coma …

