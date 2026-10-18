Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, 18 octombrie, că în Guvernul Luca Niculescu au fost propuși miniștri PSD „care au probleme majore şi de legalitate, şi de moralitate”.

Miruță a promis „o opoziție cum PSD n-a mai văzut”

„Ştim cum funcţionează aceste instituţii, ştim ce am lăsat în aceste ministere, ştim detaliile proiectelor, vom urmări toate aceste lucruri şi nu vom închide ochii sub nicio formă mizeriilor pe care ar avea de gând guvernul acesta PSD să le facă. Un guvern al ruşinii, un guvern al oamenilor cu foarte multe semne de întrebare în ceea ce priveşte calitatea şi profesională şi umană, un guvern pe care românii îl vor măsura prin propria analiză. Vom face o opoziţie cum PSD n-a văzut până acum, pentru că venim după o perioadă în care le-am văzut modul de lucru”, a afirmat Radu Miruţă într-o conferință de presă, conform news.ro.

El susține că un astfel de Executiv condus de premierul desemnat Luca Niculescu „face rău României”. „PSD a picat guvernul împreună cu AUR şi ei trebuie să vină cu o soluţie, pentru că în orice democraţie funcţională, când dai jos un guvern, trebuie să vii cu o variantă. Dar dincolo de faptul că PSD nu vine cu această variantă, şi eu sunt om politic şi îmi iau o parte de responsabilitate. Însă nevoia de a avea un guvern nu poate fi stinsă cu orice propunere de guvern. Sunt oameni în acest guvern care au probleme majore şi de legalitate, şi de moralitate. Asta nu este ceva ce rezolvă problemele în România. S-ar putea întâmpla să fie în unele cazuri mai bine fără guvern decât cu orice tip de guvern”, a explicat Miruță.

El s-a referit la Marian Neacșu, care este propunerea partidului condus de Sorin Grindeanu pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. În urmă cu 10 ani, Neacșu a fost condamnat definitiv, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Ulterior, însă, Neacșu a fost reabilitat.

Miruță spune că USR îşi va retrage oamenii din funcţii și a criticat și PNL

Miruță a adăugat că USR îşi va retrage oamenii din funcţii după şedinţa de învestire a noului guvern, care va avea loc pe 20 octombrie. „PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă, pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii. România are nevoie de guvern, dar a vota orice compunere a guvernului, cu orice tip de oameni, nu este o scuză care să acopere nevoia unui guvern. Marţi, după şedinţa de Parlament, toţi reprezentanţii partidului USR îşi vor da demisiile, evident”, a completat Miruță.

Apoi a precizat că „nu vom ceda sub nicio formă celor care pare că vin tăvălug peste România”, cu trimitere la partidul condus de Sorin Grindeanu: „S-au adunat nişte bani la Guvernul României în urma măsurilor pe care acest guvern le-a luat. Le sticlesc ochii celor de la PSD să se ducă grămadă peste această sumă de bani pe care să o facă praf. Suntem la o intersecţie în care riscăm fantastic ca drumul României să se întoarcă la tentaculele combinaţiilor, la deciziile luate de PSD în spatele uşilor închise şi să conteze din nou doar cine are pile, nu cine este bun”.

În final, Miruță a trecut la critici și la adresa partidului condus de Ilie Bolojan: „Diferenţa este că noi nu votăm un astfel de guvern şi îmi pare rău că PNL a luat decizia să voteze. După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”.

„PNL a trecut de la varianta că nu e treaba noastră la varianta că ar vota un guvern tehnocrat, la varianta că ar vota un guvern PSD, dar nu cu oameni în prima linie, la varianta că votează orice guvern PSD. Eu cred că le datorăm românilor respectarea unor principii. Şi asta face USR”, a conchis ministrul USR al Apărării încă în funcție.

Lista miniștrilor noului Cabinet

Prim-ministru - Luca Niculescu (independent) Viceprim-ministru, ministrul de Interne - Marian Neacșu (PSD) Ministrul Transporturilor - Ovidiu Popa (PSD) Ministrul Finanțelor - Alexandru Nazare (independent) Ministrul de Externe - Dănuț Neculăescu (independent) Ministrul Justiției - Radu Marinescu (PSD) Ministrul Apărării - Radu Oprea (PSD) Ministrul Economiei și Turismului - Daniel Zamfir (PSD) Ministrul Delegat la Digitalizare și AI - Bogdan Dumitru (independent) Ministrul Energiei - Dumitru Chisăliță (independent) Ministrul Agriculturii - Florin Barbu (PSD) Ministrul Mediului - Natalia Intotero (PSD) Ministrul Dezvoltării - Alexandru Stoica (PSD) Ministrul Investițiilor - Mihai Ghigiu (PSD) Ministrul Muncii - Florin Manole (PSD) Ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete (PSD) Ministrul Educației - Sorin Costreie (independent) Ministrul Delegat la Învățământ Preuniversitar - Sorin Ionescu (PSD) Ministrul Culturii - Ioana Ciocan (independent)

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.