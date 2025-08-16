Documente secrete ale summitului Trump–Putin, uitate la imprimanta unui hotel din Alaska. Ce detalii dezvăluie

Vineri dimineața, la ora 9.00, trei oaspeți ai Hotelului Captain Cook din Anchorage au descoperit opt pagini cu însemnele oficiale ale SUA, uitate într-o imprimantă publică. Hotelul se află la doar 20 de minute de baza militară Elmendorf-Richardson, locul summitului.

Documentele conțineau informații precise despre programul întâlnirilor, inclusiv locații și ore exacte. De asemenea, erau listate numere de telefon ale unor angajați guvernamentali americani.

Prima pagină dezvăluia ordinea întâlnirilor din 15 august și numele sălilor unde acestea urmau să aibă loc. Un detaliu interesant era menționarea intenției lui Trump de a-i oferi lui Putin „o statuie de birou cu vultur american”.

Alte pagini conțineau:

Numele și numerele de telefon a trei reprezentanți americani

O listă cu 13 lideri politici americani și ruși, inclusiv pronunția fonetică a numelor rușilor

Detalii despre prânzul oficial, inclusiv meniul și schema de așezare

Conform documentelor, era planificat un prânz oficial „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”. Meniul includea salată verde, filet mignon, halibut olympia și crème brûlée la desert.

Schema de așezare arăta că Trump și Putin urmau să stea față în față, fiecare flancat de oficiali importanți. Însă, prânzul a fost aparent anulat în ziua summitului.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA specializat în securitate națională, a comentat incidentul: „Mi se pare o dovadă în plus a neglijenței și incompetenței administrației. Pur și simplu nu lași lucruri în imprimante. E atât de simplu.”

Pe 16 august 2025, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis prima sa reacție după întrevederea cu Donald Trump, care a avut loc în Alaska, pe 15 august. Liderul de la Kremlin a descris discuțiile ca fiind „foarte utile și la momentul potrivit”.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, a fost urmărit cu îngrijorare de ucraineni, care s-au temut că liderul american ar putea face concesii importante legate de războiul din Ucraina. În final, întâlnirea s-a încheiat fără a fi încheiate acorduri strategice sau politice.

Liderul de la Kiev va merge luni, 18 august 2025, la Washington pentru a continua eforturile diplomatice.