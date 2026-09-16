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Doi bărbați din Maramureș au aruncat cu pietre într-o mașină de Poliție și au rănit doi polițiști

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Mașină de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Mașină de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
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Doi bărbați din Borșa, județul Maramureș, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi aruncat cu pietre într-o autospecială a Poliției. Un fragment de rocă a spart geamul mașinii și a rănit doi polițiști aflați în interior.

Cei doi bărbați sunt cercetați și într-un dosar privind deținerea unei arme de vânătoare și braconaj cinegetic, conform News.

Incidentul a avut loc la 16 august 2026, pe strada Victoriei din orașul Borșa, Maramureș. Polițiștii Serviciului Rutier monitorizau traficul atunci când autospeciala în care se aflau a fost lovită cu un fragment de rocă.

Potrivit anchetatorilor, un bărbat ar fi aruncat piatra, fiind ajutat de un al doilea bărbat. În urma impactului, geamul portierei din dreapta față a fost distrus, iar doi polițiști au fost răniți.

Cei doi agenți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus a dispus reținerea celor doi bărbați, cu vârste de 34 și 25 de ani.

„La data de 15 septembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi 25 de ani, din Borşa, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj cinegetic, respectiv complicitate la infracţiunea de ultraj şi complicitate la infracţiunea de distrugere”, a transmis IPJ Maramureș.

Bărbatul de 34 de ani este cercetat pentru ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. Celălalt este cercetat pentru complicitate la ultraj și complicitate la distrugere.

Anchetatorii susțin că pe 8 septembrie, în jurul orei 1.00, bărbatul ar fi fost surprins de polițiștii de frontieră purtând fără drept o armă letală de vânătoare.

Pe 15 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți a autorizat patru percheziții domiciliare.

„La data de 15 septembrie a.c., judecătorul de drepturi şi libertăţi a încuviinţat efectuarea a patru percheziţii domiciliare la imobile aparţinând persoanelor responsabile de comiterea faptelor. Cu ocazia procedeului probatoriu, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri de interes cauzei, iar cei doi bărbaţi au fost conduşi la sediul poliţiei pentru audieri”, a precizat IPJ Maramureş.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus, marţi, reţinerea pentru 24 de ore a celor doi.

Cei doi au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș. Miercuri, aceștia urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

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Tags: Stiri Maramureș Poliția Română
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