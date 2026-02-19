Ambele decese care au avut loc în magazinul Asda au fost provocate de incidente medicale separate și fără legătură între ele.

Primul incident a avut loc vineri, 13 februarie, cu puțin înainte de ora 17:00, la supermarketul din West Swindon. Echipajele de urgență au intervenit, după ce un bărbat a fost găsit în stop cardiac.

Martorii spun că medicii au făcut eforturi îndelungate pentru a-i salva viața. Magazinul și-a închis temporar porțile, iar clienții au fost rugați să părăsească incinta.

În ciuda intervenției rapide a paramedicilor, bărbatul a fost declarat mort aproximativ 30 de minute mai târziu.

La doar 48 de ore distanță, duminică, 15 februarie, puțin după ora 10:00, polițiștii și paramedicii, însoțiți de această dată și de un elicopter SMURD, au fost chemați din nou la același magazin Asda.

De data aceasta, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit la fața locului. Autoritățile au confirmat ulterior că niciunul dintre decese nu este tratat ca suspect și că nu există vreo legătură între cele două cazuri.

Reprezentanții Asda din Anglia au transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și au precizat că oferă sprijin angajaților afectați de evenimente.

„Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către apropiații celor doi bărbați care, din păcate, au murit în urma unor incidente medicale separate, care au avut loc în magazinul nostru din West Swindon în ultimele zile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru publicația Swindon Advertiser.

„Continuăm să ne sprijinim colegii după aceste zile extrem de dificile și dorim să le mulțumim lor, precum și serviciilor de urgență, pentru modul în care au intervenit. Suntem recunoscători clienților pentru înțelegerea arătată în această perioadă”, a adăugat reprezentantul supermarketului.

Luna trecută, un alt magazin Asda din oraș, situat în Centrul Comercial Orbital, a fost scena unui al treilea incident de urgență în decurs de două luni.

Pe 9 ianuarie, un elicopter medical și un echipaj de pompieri au intervenit pentru gestionarea unui incident legat de sănătatea mintală, în urma căruia o femeie a fost transportată la spital cu răni.

