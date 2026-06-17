Nu purtau hamuri de siguranță

Un grav accident de muncă a avut loc marți după-amiază, la scurt timp după ora 17.00, în cartierul Vogelweide din orașul austriac Wels.

Șase muncitori români lucrau la instalarea unor panouri solare pe acoperișul unei locuințe când, la un moment dat, doi dintre ei, un tânăr de 23 de ani și un altul de 26 de ani au căzut în gol de la aproximativ opt metri înălțime, relatează publicația meinbezirk.at.

Cei doi nu purtau hamuri de siguranță și, conform poliției, nimeni nu a asistat la momentul căderii, nici proprietarii locuinței și nici ceilalți muncitori aflați pe șantier.

„La scurt timp după ora 17:00, doi dromâni de 23 de ani și 26 de ani au căzut de la aproximativ opt metri în timp ce montau un panou fotovoltaic. Ei nu purtau hamuri de siguranță. Căderea nu a putut fi observată nici de proprietarii casei, nici de ceilalți muncitori. După acordarea îngrijirilor medicale de urgență, cei doi răniți au fost transportați la Clinica din Wels, respectiv la Spitalul Salzkammergut din Vöcklabruck”, a transmis poliția.

Muncitorii români sunt în stare gravă

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, un medic de urgență și elicopterul medical Martin 3. După acordarea primului ajutor, unul dintre muncitori a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Vöcklabruck. Cel de-al doilea a fost dus de urgență la Clinica din Wels, unde a fost internat în secția de primiri urgențe pentru pacienți aflați în stare gravă.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt încă necunoscute. Autoritățile austriece continuă, însă, verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

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