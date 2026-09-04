Un expert în săparea de tuneluri a declarat agenției de știri AFP că, înainte de salvare, echipele săpaseră deja prin resturile care blocau tunelul pe o adâncime de 50 până la 60 de metri.

Sperau să descopere supraviețuitori, a spus Arnold Dix, președintele Asociației Internaționale pentru Săparea de Tuneluri și Spațiu Subteran – și apoi i-au scos pe cei doi supraviețuitori, potrivit BBC.

„În acest moment, «paharul e plin pe trei sferturi»”, a spus Dix. „După o săptămână de durere 24/7, s-ar putea să ne întoarcem în țara miracolului”.

Cei doi muncitori salvați, Sanjaya Shah și Kabir Maharjan – autoritățile spun că au fost transportați cu elicopterul direct la spitalul din Kathmandu.

Cel puțin 39 de alte persoane se așteaptă să fie scoase din tunel, după ce salvatorii au auzit voci vineri dimineață.

Imagini dramatice arată momentul în care muncitorii au fost scoși în siguranță.

Se crede că peste 150 de alte persoane sunt încă prinse în alte hidrocentrale din Nepal.

Fratele unuia dintre cei salvați spune că inima lui este „ușurată”.

Ambii muncitori salvați au răni la mâini și picioare, „posibil” din cauza faptului că s-au târât vreme îndelungată prin tunel. Aceștia suferă de lipsă de oxigen, au declarat autoritățile de la Agenția de Electricitate din Nepal (NEA) pentru BBC.

Suresh Raut, un oficial superior al Autorității de Electricitate din Nepal, a spus că se crede că există 39 de muncitori în tunel.

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