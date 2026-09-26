Președintele american Donald Trump i-a transmis liderului chinez Xi Jinping, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, că este „absolut inacceptabil” ca regimul de la Beijing să sprijine regimul de la Teheran, potrivit ambasadorului SUA în China, David Perdue.

„Le-am transmis foarte clar cu săptămâni în urmă că orice formă de sprijin acordată Iranului, fie că este directă sau indirectă, fie că se referă la informații confidențiale, componente sau echipamente militare, este complet inacceptabilă. Președintele Trump a reiterat acest lucru foarte clar ieri (joi - n.r.). Este un mesaj pe care îl transmitem constant”, a spus Perdue într-un interviu acordat pentru CNBC, potrivit Reuters.

Fox News l-a întrebat pe Perdue dacă Xi Jinping ar putea să țină cont de solicitarea lui Donald Trump. Potrivit ambasadorului american, Washingtonul a primit asigurări în acest sens din partea Beijingului.

„Cei doi lideri încep să dezvolte o relație bazată, într-o oarecare măsură, pe încredere și colaborează pentru a rezolva problemele existente. A fost o discuție foarte sinceră și deschisă. Cred că, de fiecare dată când ei discută, observăm un alt nivel de apropiere în abordarea acestor chestiuni dificile cu care ne confruntăm”, a mai spus Perdue în interviul acordat pentru CNBC.

Summitul dintre Trump și Xi nu a fost urmat de anunțuri specifice legate de Iran. În schimb, în mijlocul acestor discuții, Iranul a propus un plan de șapte zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor cu SUA. Potrivit CBS News, propunerea, prezentată de ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, în cadrul unei conferințe de presă la New York, reia în mare parte prevederile Memorandumului de înțelegere în 14 puncte semnat în iunie între Teheran și Washington.

Citând oficiali americani, Wall Street Journal (WSJ) scrie că liderul republican de la Casa Albă a respins acest plan de șapte zile al regimului de la Teheran. Donald Trump ar lua în calcul, de asemenea, reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Regimul de la Teheran a refuzat să comenteze articolul din WSJ și a subliniat sâmbătă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea administrației Trump.

La rândul lui, Donald Trump, care, de regulă, se grăbește să califice drept fake news articolele de presă care nu-i convin, nu a comentat dezvăluirile din WSJ. În schimb, Trump a reiterat sâmbătă, pe platforma sa Truth Social, că Iranul nu poate deține arma nucleară. În plus, a afișat o hartă în care Strâmtoarea Ormuz apare marcată cu denumirea „TRUMP STRAIT” („Strâmtoarea Trump”).