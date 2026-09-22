Donald Trump, președintele Statelor Unite, a semnat marți, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, un acord istoric cu Danemarca și Groenlanda pentru întărirea securității în regiunea Arctică și Atlanticul de Nord. Acest pas vine după luni de tensiuni provocate de dorința explicită a lui Trump ca Groenlanda să devină parte a SUA, conform AP.

Statele Unite își extind prezența militară din Groenlanda

Acordul a fost semnat la doar câteva zile după ce Trump a anunțat extinderea prezenței militare americane pe această insulă strategică, dar cu menținerea suveranității daneze. Deși detaliile acordului nu au fost dezvăluite complet, Trump a declarat: „Acesta este un lucru extraordinar pentru Europa, pentru Statele Unite și pentru toată lumea. Iar pentru Groenlanda, va fi incredibil.”

„Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare majore în locațiile potrivite”, a spus Trump în discursul său la Adunarea Generală a ONU, adăugând că planul include construcția a „două baze militare foarte importante”.

Unitatea Sirius Danemarca din Danemarca, imagine dintr-o zona plina de zapada, cu o sanie trasa de caini, dou barbati pe sanie

Donald Trump a provocat tensiuni cu Danemarca dorind să cumpere sau să ocupe Groenlanda

De-a lungul ultimelor luni, relațiile dintre SUA, Danemarca și Groenlanda au fost puse la încercare. Trump a declarat în trecut că dorește să ocupe sau să „cumpere” Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să-și extindă influența în regiune. Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că o astfel de acțiune ar putea însemna sfârșitul alianței NATO.

„Domnule președinte, ați fost foarte clar: nu doriți ca adversarii să se apropie prea mult. Și sunt complet de acord”, a declarat Frederiksen.

În ciuda tensiunilor anterioare, toate părțile implicate au prezentat acordul drept o realizare pozitivă. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, l-a descris drept „un acord câștig-câștig-câștig”. „Securitatea voastră este și securitatea noastră, iar securitatea noastră este și securitatea voastră”, a afirmat Nielsen, citat de AP News.

Un avion de luptă F-16 aterizează la baza aeriană Pituffik, în Groenlanda Foto: Profimedia

Interesul strategic al SUA pentru Groenlanda vizează noile rute comerciale și resursele

Groenlanda, o regiune semiautonomă cu aproximativ 56.000 de locuitori, se află într-o poziție strategică, având două treimi din teritoriu în interiorul Cercului Arctic. Topirea ghețarilor deschide noi rute comerciale, iar resursele minerale bogate ale insulei au atras atenția marilor puteri.

Deși SUA au avut o prezență militară semnificativă în Groenlanda în trecut, aceasta a scăzut semnificativ după 1945. În prezent, doar aproximativ 200 de soldați americani sunt staționați la baza Pituffik din nord-vestul insulei, care joacă un rol cheie în operațiunile de avertizare împotriva rachetelor și de supraveghere spațială pentru NATO.