„Da pentru Bibi”

„Distrugere completă!” i-a spus Trump lui Jake Tapper de la CNN când a fost întrebat sâmbătă ce s-ar întâmpla dacă Hamas insistă să rămână la putere.

Tapper l-a presat pe președinte cu privire la răspunsul Hamas la propunerea sa de încetare a focului în 20 de puncte, citând interpretarea senatorului Lindsey Graham potrivit căreia Hamas a respins planul de dezarmare și de a menține Gaza sub control palestinian.

„Se înșeală el?” a întrebat Tapper.

„Vom afla. Doar timpul ne va spune!!!” a răspuns Trump. Președintele a declarat că se așteaptă să se clarifice „în curând” dacă Hamas este cu adevărat angajată în favoarea păcii.

„Da pentru Bibi”, a spus Trump, când a fost întrebat dacă premierul israelian Benjamin Netanyahu este pe deplin de acord cu încetarea focului în Gaza și cu susținerea viziunii mai largi a președintelui.

Liderul SUA speră ca propunerea sa de încetare a focului să devină realitate și a subliniat că depune toate eforturile pentru a o realiza.

„Nu va tolera nicio întârziere”

Anunţat la 29 septembrie, planul american care stă la baza negocierilor prevede un armistiţiu, eliberarea în 72 de ore a celor 47 de ostatici încă deţinuţi în urma atacului din 7 octombrie, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea mişcării islamiste.

Trump, care a declarat că doreşte ca prima fază – eliberarea ostaticilor – să fie finalizată săptămâna aceasta, a avertizat Hamas că „nu va tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său.

Organizaţia islamistă, la putere în Gaza din 2007, a declarat duminică pentru AFP că doreşte să pună capăt războiului şi să „înceapă imediat procesul de schimb” de ostatici şi prizonieri cu Israelul.

Donald Trump și-a trimis ginerele în Egipt să negocieze

Witkoff și ginerele lui Donald Trump vor merge în Egipt pentru negocieri privind eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza. Hamas a acceptat condițiile planului lui Trump, iar Israelul a oprit temporar bombardamentele, relatează AFP.

În acest timp, Hamas a anunțat lista celor mai sângeroși teroriști pe care îi vrea liberi, potrivit Antena 3.

Postul TV israelian Canal 12 a publicat lista cu cerințele pe care Hamas le va prezenta în cadrul discuțiilor de luni, din Egipt. Organizația dorește eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, în prima fază a planului propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza.

În cursul zilei de sâmbătă, Donald Trump a postat un mesaj în mediul online, prin care a atras atenția asupra faptului că Hamas trebuie să acționeze rapid și unde a avertizat că nu tolerează întârzieri.

„Apreciez că Israelul a oprit temporar bombardamentele pentru a oferi o șansă finalizării eliberării ostaticilor și a Acordului de pace. Hamas trebuie să acționeze rapid, altfel toate pariurile vor fi anulate. Nu voi tolera întârzieri, despre care mulți cred că se vor întâmpla, sau orice rezultat în care Gaza va reprezenta din nou o amenințare. Haideți să facem asta, REPEDE. Toată lumea va fi tratată corect”, a scris președintele american, în mediul online.

Recent, Donald Trump a dat un ultimatum grupării Hamas ca să accepte planul de pace propus pentru încheierea războiului cu Israel.



