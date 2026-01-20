„A spus asta? (Trump, despre Macron – n.r.). Ei bine, nimeni nu-l vrea, pentru că în curând nu va mai avea mandat. Voi impune taxe vamale de 200% pe vinurile şi şampaniile sale. Şi va adera. Dar nu este obligat să adere”, a replicat Donald Trump, luni seară, în Florida.

Consiliul pentru Pace este o iniţiativă a preşedintelui SUA, menită să contribuie la soluţionarea conflictelor globale, în paralel cu structuri internaţionale precum ONU.

Donald Trump a confirmat că a invitat să participe lideri precum Vladimir Putin, Abdallah al II-lea, regele Iordaniei, şi Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei. „Da, a fost invitat”, a declarat Trump despre implicarea lui Putin.

În cadrul acestui plan, Trump a propus ca structura să sprijine oprirea războiului purtat de Israel în Fâşia Gaza.

Ministerul de Externe francez a precizat iniţial că analizează propunerea: „În coordonare cu partenerii noştri apropiaţi, examinăm în prezent prevederile textului propus ca bază pentru această nouă structură, al cărei proiect depăşeşte strict situaţia din Gaza”.

Totuşi, câteva ore mai târziu, surse din anturajul lui Emmanuel Macron au anunţat că Franţa „nu intenţionează, în acest stadiu, să dea un răspuns favorabil”.

Donald Trump a invitat 60 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza în schimbul unei taxe de un miliard de dolari.

Consiliul pentru Pace în Gaza îi include pe secretarul de stat Marco Rubio, emisarul pentru Orientul Mijlociu și misiuni de pace Steve Witkoff, ginerele președintelui american Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct pentru securitate națională de la Casa Albă Robert Gabriel.

Administrația americană a transmis o scrisoare oficială și președintelui Nicușor Dan, prin care România a fost invitată să facă parte din „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Scrisoarea a fost primită sâmbătă, 17 ianuarie, a transmis Administrația Prezidențială.

