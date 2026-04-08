Donald Trump a calificat ziua de marţi drept „o zi importantă pentru pacea mondială”, susţinând că Iranul „s-a săturat”.

„Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Vor fi multe acțiuni pozitive! Se vor face bani buni. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul decurge bine. Sunt încrezător că așa va fi”, a scris Trump pe Truth Social.

Ulterior, el a adăugat că „aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”.

De asemenea, Donald Trump a afirmat că armistițiul cu Iranul reprezintă o „victorie totală și completă” și a declarat că problema uraniului va fi „rezolvată perfect”, într-un interviu telefonic la scurt timp după anunțarea armistițiului.

„Sută la sută. Nicio îndoială”, a subliniat Donald Trump.

Trump a mai spus că problema stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului, „altfel nu aș fi acceptat”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că a convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni cu Iranul, cu mai puțin de două ore înainte de expirarea termenului-imită pe care îl dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, sub amenințarea unor atacuri pe scară largă asupra infrastructurii sale civile.



