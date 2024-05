„Ce se va întîmpla după victoria lui Donald Trump? La ce să se aştepte America?”, se întreabă o voce din off în acest clip de 30 de secunde, publicat de contul lui Donald Trump pe platforma sa Truth Social, care etalează titluri de presă imaginare care laudă prosperitatea Statelor Unite.

„Economia este în plin avânt!” sau ”Frontiera este închisă!” sunt unele dintre aceste titluri fictive, iar unul vorbeşte despre „crearea unui Reich unificat”.

Cuvântul „Reich” este folosit în general în legătură cu Germania nazistă. Nicio trimitere la nazism nu este vizibilă în clip.

În aceste imagini, care agregă în plan secund fragmente de text vagi care par să fie nişte articole de ziar, se fac aluzii la Primul Război Mondial.

Donald Trump are o „istorie lungă” de comportamente antisemite, acuză echipa de campanie a preşedintelui democrat Joe Biden într-un comunicat usturător al unei reacţii faţă de clip.

„Donald Trump nu se joacă. El spune Americii exact ceea ce intenţionează să facă dacă revine la putere: va conduce ca un dictator un «Reich unificat»”, scrie în comunicat un purtător de cuvânt al campaniei democrate, James Singer.

El îl acuză de „parodierea Mein Kampf”, manifestul politic al dictatorului nazist Adolf Hitler şi de un „comportament deranjat”.

Site-ul Politico scrie că un membru al echipei lui Donald Trump a declarat că nu a văzut cuvântul „Reich” înaintea publicării acestor imagini.

„Acesta nu este un clip de campanie. El a fost creat de un cont aleatoriu şi a fost publicat apoi de către un membru al personalului care nu a văzut clar cuvântul”, argumentează într-un comunicat citat de agenţia americană de presă The Associated Press, o purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump, Karoline Leavitt.

Ea precizează că Donald Trump se afla la tribunal, la procesul în care este judecat cu privire la plăţi ascunse către fosta actriţă de filme porno Stormy Daniels, atunci când a fost publicat clipul.

Donald Trump îl acuză cu regularitate pe rivalul său Joe Biden de faptul că nu a reuşit să eradicheze antisemitismul în Statele Unite, în contextul războiului din Fâşia Gaza al Israelului împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Dont take it from me. Take it from Trump. He just declared that he will bring Nazism to America. pic.twitter.com/Qp3JXmCMfo