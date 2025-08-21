„Este ca şi cum ai avea o echipă mare în sport, care are o apărare fantastică, dar care nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio şansă de a câştiga! Aşa este şi cu Ucraina şi Rusia”, a transmis Donald Trump.

Apoi l-a atacat din nou pe fostul președinte Joe Biden, care traversează o perioadă grea din punctul de vedere al sănătății și care nu i-a dat deloc replica de când Trump a devenit președinte: „Escroc şi extrem de incompetent, Joe Biden nu a lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, ci doar să se APERE. Cum să funcţioneze asta?”.

Trump a susținut din nou că, dacă era președinte acum 3 ani, Rusia nu ar fi declanșat războiul din Ucraina: „Indiferent de situaţie, acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aş fi fost preşedinte – ŞANSE ZERO”.

Comentariul a venit într-un moment în care speranţele că va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad. Trump a recunoscut deja că președintele rus Vladimir Putin ar putea să nu vrea să încheie un acord de pace și i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „flexibilitate”.

Amintim că, pe 15 august, Trump și Putin au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat.

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Negocierile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.