Viitorul NATO, pus sub semnul întrebării de acțiunile lui Trump

Această situație a trezit numeroase semne de întrebare cu privire la viitorul NATO. Potrivit analizei din The New York Times a lui Rajan Menon, specialist în relații internaționale, alianța care a asigurat securitatea transatlantică timp de peste 75 de ani pare să se apropie de un punct de cotitură.

Declarațiile lui Trump, potrivit cărora Groenlanda ar fi esențială pentru securitatea națională a SUA, au inclus și afirmații controversate precum „Pentru a proteja ceva, trebuie să-l deții”. Aceste remarci au generat îngrijorări privind angajamentul Statelor Unite față de clauza de apărare colectivă a NATO, cunoscută sub numele de Articolul 5.

Într-un discurs susținut la Davos, Trump a accentuat distanțarea de Europa, declarând: „Oferim atât de mult și primim atât de puțin în schimb.” Această atitudine reflectă strategia sa „America First” și o percepție critică asupra Europei, descrisă de administrația sa ca fiind în declin economic și mai puțin relevantă decât alte regiuni precum America Latină sau Asia de Est.

Președintele american Donald Trump, 79 de ani, a publicat o fotografie cu el, secretarul său de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, în care plantează un steag pe teritoriul groenlandez. Foto: AI

Europa se zbate între dependența de SUA și nevoia de autonomie

Pentru liderii europeni, obișnuiți să se bazeze pe protecția Statelor Unite, o lume fără sprijin american este dificil de conceput. Totuși, schimbările geopolitice și prioritățile strategice ale Washingtonului, din ce în ce mai concentrate pe Asia și China, îi obligă pe europeni să regândească strategia de securitate. După cum subliniază Menon în The New York Times, Europa are resursele necesare – populație, PIB, avans tehnologic și industrii de apărare – dar îi lipsește voința politică de a acționa unitar.

Un exemplu recent al potențialului european a fost reacția comună la criza Groenlandei. Parlamentul European a suspendat ratificarea unui acord comercial cu Statele Unite, iar liderii europeni au analizat măsuri precum impunerea de contra-tarife și activarea instrumentului anti-coerciție al Uniunii Europene. În plus, un fond de pensii danez a anunțat că va vinde obligațiuni americane în valoare de 100 milioane de dolari.

Într-o analiză recentă, George Saravelos, strateg al Deutsche Bank, subliniază: „În ciuda puterii lor militare și economice, Statele Unite au o slăbiciune majoră: depind de alte țări pentru a-și finanța deficitele externe”. Europa, cu active americane în valoare de 8.000 de miliarde de dolari, este principalul creditor străin al SUA. Saravelos întreabă: „De ce ar fi europenii dispuși să joace acest rol într-un context în care stabilitatea alianței occidentale este pusă sub semnul întrebării?”

Europa trebuie să-și întărească armata și infrastructura militară, dacă vrea un rol major

Pentru a deveni autonomă din punct de vedere militar, Europa trebuie să-și consolideze forțele armate și să-și modernizeze infrastructura de apărare. Creșterea investițiilor în formațiuni blindate rapide, apărare aeriană integrată și drone este esențială. În plus, țările europene trebuie să evite duplicarea producției în industria de apărare și să-și optimizeze resursele.

Deja se observă semne de progres: bugetele de apărare ale țărilor NATO (exceptând SUA) au crescut semnificativ. Dacă în 2014 doar două state alocau 2% din PIB pentru apărare, până în 2025 toate țările membre au atins acest prag, șase dintre ele investind chiar peste 3% din PIB. Cheltuielile militare combinate au ajuns la 608 miliarde de dolari, de patru ori mai mult decât bugetul Rusiei.

Soldați ruși în Donbas, Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Rusia a devenit o amenințare mult diminuată pentru Europa

În pofida provocărilor hibride și a retoricii agresive, Rusia nu mai reprezintă o amenințare militară de nerezolvat pentru Europa. Invazia Ucrainei, începută acum aproape patru ani, a dus la pierderi semnificative pentru forțele rusești, atât în vieți omenești, cât și în echipamente. Costurile economice ale războiului, estimate la 2,4 trilioane de dolari, vor afecta pe termen lung capacitatea Rusiei de a se reface.

Cele două opțiuni majore ale Europei

Liderii europeni trebuie să ia în considerare faptul că Statele Unite, tradițional protectoare, ar putea deveni un factor de nesiguranță. După cum s-a discutat la Davos, Europa are două opțiuni: să rămână dependentă de SUA sau să își asume responsabilitatea pentru propria securitate, formând o strategie comună și un parteneriat de apărare pe termen lung cu Ucraina. Alegerea este clară: Europa trebuie să-și ia destinul în propriile mâini.

