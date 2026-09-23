Xi Jinping începe miercuri o vizită oficială de trei zile în Statele Unite. Este vorba de a șasea vizită a liderului chinez pe tărâm american de la instalarea sa la putere în 2013 și al doilea summit Trump-Xi din acest an, după cel din primăvară de la Beijing.

În mod surprinzător, Donald Trump a decis să întrerupă tradiția protocolului diplomatic și să-i ofere lui Xi o onoare care nu a mai fost dată unui lider de stat străin de la John F. Kennedy încoace, relatează Le Grand Continent și BBC.

Mai exact, Donald Trump se va deplasa la baza aeriană Andrews pentru a-l întâmpina personal pe Xi Jinping la sosirea în Statele Unite. De regulă, această onoare este oferită doar vizitelor papale, în timp ce liderii străini sunt întâmpinați de președintele SUA cu o ceremonie de bun venit pe peluza de sud a Casei Albe.

Trump va deveni astfel primul președinte american de la Kennedy încoace care vizitează baza aeriană Andrews pentru a întâmpina un omolog străin.

Primire grandioasă pentru cel mai mare adversar pe scena globală

Evenimentele programate de Casa Albă cu prilejul vizitei lui Xi și a soției sale, Peng Liyuan, le depășesc ca amploare pe cele organizate de Beijing în timpul vizitei lui Trump în China, în luna mai, notează Le Grand Continent.

După momentul întâmpinării de la baza aeriană Andrews, Trump va găzdui joi o ceremonie de bun venit la Casa Albă. Ceremonia prevede un salut prezidențial oferit de 479 de soldați din toate ramurile armatei SUA și un spectacol aerian la care vor participa un bombardier stealth de tip B-2 Spirit și patru avioane de vânătoare stealth de tip F-22 Raptor.

Casa Albă a programat totodată o cină de stat, tururi private și un spectacol. Elon Musk, care va fi prezent la banchetul de stat, l-a lăudat deja pe Xi Jinping, numindu-l un „lider extraordonar” într-un interviu acordat pentru televiziunea de stat din China.

David Sacks, cercetător în studii asiatice la Consiliul pentru Relații Externe, consideră că găzduirea organizată de Trump în onoarea lui Xi este „cu adevărat fără precedent”.

În ceea ce privește agenda discuțiilor, aceasta va fi dominată de trei subiecte: Taiwan, schimburile comerciale și inteligența artificială.

Xi Jinping insistă ca SUA să nu mai vândă arme Taiwanului

Trei surse americane au declarat pentru Reuters că liderul chinez va face presiuni asupra lui Trump pentru a opri transferurile și vânzările de arme către Taiwan, inclusiv cele comandate deja. În schimb, China s-ar oferi să pună presiuni asupra Iranului pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

Administrația Trump a aprobat în decembrie anul trecut un acord de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare de până acum. Cu toate acestea, un al doilea acord, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, așteaptă de câteva luni ca să fie aprobat. Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump va lua o decizie „relativ curând”.

Anterior, după summitul cu Xi de la Beijing, Trump a declarat că acordul de 14 miliarde de dolari care încă așteaptă aprobarea sa poate fi „o monedă de schimb foarte bună”.

Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan a transmis că monitorizează îndeaproape evoluțiile schimburilor la nivel înalt dintre Statele Unite și China, menținând în același timp o „comunicare puternică” cu Statele Unite.

China consideră Taiwanul drept parte a teritoriul său, în timp ce guvernul democratic de la Taipei respinge pretențiile de suveranitate ale regimului comunist de la Beijing. SUA nu recunosc Taiwanul ca stat independent, dar îi oferă mijloace de a se apăra de China.

Armistițiul comercial este pe cale să expire

Un alt subiect sensibil este cel al relațiilor comerciale. Armistițiul comercial încheiat anul trecut între SUA și China urmează să expire în noiembrie, iar experții se așteaptă la un posibil anunț privind prelungirea acestuia.

Trump critică de mai mult timp deficitul comercial al SUA în relația cu China, care se ridică la peste 91 de miliarde de dolari. De asemenea, exporturile chineze de pământuri rare către SUA sunt în scădere, în pofida acordului încheiat în octombrie 2025.

Potrivit unor surse citate de BBC, partea americană și cea chineză au discutat marți, în marja Adunării Generale a ONU, pe tema relațiilor comerciale, dar nu au reușit să facă progrese semnificative înainte de vizita lui Xi la Washington D.C. Discuțiile vor continua miercuri, după sosirea lui Xi pe tărâm american.

Presiuni pentru reglementarea inteligenței artificiale

Un alt subiect de discuție este inteligența artificială, care, potrivit lui David Firestein, de la Fundația Bush, „a urcat rapid în vârful agendei” chiar înainte de vizită.

China și SUA concurează pentru întâietate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Dar după o serie de incidente de securitate de mare anvergură care au implicat această tehnologie emergentă, se resimte o presiune tot mai mare asupra administrației Trump pentru a o reglementa și a-i încetini dezvoltarea.

„De dragul întregii umanități, Trump și Xi trebuie să negocieze ACUM un tratat pentru a opri AI și a interzice superinteligența înainte de a fi prea târziu”, a scris, pe X, senatorul democrat Bernie Sanders.

Steve Bannon, un fost consilier influent al lui Donald Trump, și unii republicani din Congres au avertizat, de asemenea, în legătură cu pericolele reprezentate de inteligența artificială.

Însă Trump, care consideră această tehnologie drept vitală pentru economia SUA și un câmp de luptă pentru puterea globală, este reticent în privința reglementării. El consideră înfrângerea Chinei în cursa AI ca fiind un obiectiv principal.

Firestein a declarat pentru BBC că se așteaptă ca Trump și Xi să discute despre modalități de colaborare în domeniul inteligenței artificiale.