Devotament extrem: „Ea nu ezită, nu pune la îndoială nimic”

Ascensiunea rapidă a lui Natalie Harp în cercul apropiat al lui Donald Trump a fost alimentată de loialitatea sa necondiționată. Numită de colegi „imprimanta umană” pentru promptitudinea cu care îi furnizează fostului președinte știri pozitive și articole laudative, Harp a devenit o prezență constantă lângă liderul republican.

„(Lui Trump) îi place atenția și faptul că ea este 100% dedicată și loială. Ea nu ezită, nu pune la îndoială nimic”, a declarat un consilier de la Casa Albă pentru CNN. Prezența ei constantă însă a stârnit nemulțumiri în rândul altor consilieri, care consideră că Harp perturbă dinamica echipei.

Natalie Harp, în portbagaj pentru a-l însoți pe Trump la tribunal

În octombrie 2023, în timp ce Donald Trump urma să se prezinte la tribunalul din New York pentru a răspunde unor acuzații juridice, Harp a atras atenția publicului. Potrivit CNN, în timp ce coloana oficială era pregătită să plece din Trump Tower, Harp nu a găsit loc în mașină. După o dispută aprinsă în hol, ea a ales să se urce în portbagajul unui SUV pentru a-l însoți pe Trump. Evenimentul, surprins și într-o fotografie obținută de CNN, a subliniat devotamentul cu care Harp își îndeplinește rolul alături de Trump.

Influența lui Harp la Casa Albă este considerabilă

Relația profesională dintre Harp și Trump a fost subiectul unor critici intense, mai ales după ce senatorul democrat Jon Ossoff a menționat-o într-un discurs din iulie 2023. Ossoff a acuzat-o pe Harp că l-ar fi însoțit pe Trump într-un avion privat pus la dispoziție de emirul Qatarului, în timpul unei plecări secrete din Turcia. Casa Albă a reacționat vehement, catalogând discursul senatorului drept „penibil și lipsit de respect”, citează News.ro.

Deși Harp nu are un titlu oficial în echipa lui Trump, surse din interiorul Casei Albe susțin că influența sa este considerabilă. Ea este văzută frecvent în Biroul Oval și în cadrul mitingurilor lui Trump. De asemenea, Harp este una dintre puținele persoane care au acces direct la contul lui Trump pe Truth Social.

La începutul anului 2026, o postare controversată de pe această platformă, ulterior ștearsă, a stârnit speculații că ar fi fost publicată chiar de ea. În ciuda criticilor, poziția lui Harp în cercul lui Trump pare însă să rămână solidă.

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