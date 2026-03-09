Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns în cinci cuvinte, declarând că prețurile mai mari la petrol reprezintă „un preț mic de plătit” pentru siguranța și pacea globală, și estimând că acestea vor scădea rapid odată ce amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a recunoscut că americanii ar putea resimți creșterea prețurilor la benzină timp de câteva săptămâni, dar a dat asigurări că situația nu va dura luni de zile, chiar dacă nivelul actual al prețurilor este mai mare decât cel dorit.

Preţurile petrolului au înregistrat luni o creştere impresionantă de aproximativ 25%, atingând cel mai înalt nivel de la mijlocul anului 2022, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel şi Iran, iar situația seamănă cu un șoc energetic global, similar cu cel din anii 70, spun analiștii.

Experții anticipează însă noi creșteri. Compania GasBuddy estimează o probabilitate de 80% ca prețul mediu al benzinei la nivel național să ajungă la 4 dolari pe galon în următoarea lună, în timp ce Goldman Sachs prognozează că petrolul ar putea urca până la 150 de dolari pe baril.

Creșterea bruscă a prețurilor este pusă pe seama războiului Israel-Iran, care afectează producția și transportul petrolului în Orientul Mijlociu, în special traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o zonă critică.

Creşterea fără precedent a fost alimentată de îngrijorările privind intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la reducerea aprovizionării din partea unor mari producători de petrol, precum Irak, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

Și gazul european s-a scumpit cu 30% într-o singură zi, după explozia prețului țițeiului. Panica este întreținută de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și distrugerea unor instalații-cheie, pe fondul războiului prelungit din Orientul Mijlociu.

În România, prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 de lei/kWh până în primăvara anului 2027. Decizia a fost luată pe 5 martie 2026, prin Ordonanță de Urgență.

Premierul a explicat că această perioadă tranzitorie (aprilie 2026 – aprilie 2027) este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, urmând ca liberalizarea să aibă loc în 2027, când producția din Marea Neagră va crește semnificativ.

