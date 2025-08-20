Motivația spirituală

Într-un interviu pentru Fox News, președintele american a spus că implicarea sa în încercarea de a opri războiul din Ucraina, prin medierea între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, are și o motivație spirituală.

„Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că e un lucru frumos – vreau să încerc să ajung în rai, dacă se poate”, a declarat Donald Trump.

„Am auzit că nu stau prea bine, sunt chiar la coada ierarhiei”, a glumit Trump, stârnind râsete în platou. „Dar dacă voi reuși să ajung acolo, acesta (n.r. pacea din Ucraina) va fi unul dintre motive”, a conchis Donald Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Trump nu a glumit!

Mai târziu, la briefingul zilnic, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că Trump nu vorbea în glumă.

„Cred că președintele a fost sincer. Vrea să ajungă în rai – cum sper și noi toți cei de aici”, a spus Karoline Leavitt.

Rolul de „mediator principal” este una dintre prioritățile lui Trump în cel de-al doilea mandat. Luni, 18 august, i-a spus lui Zelenski că a facilitat „șase acorduri de pace” în conflicte din întreaga lume numai în acest an.

The Guardian: Afirmații exagerate

Administrația sa a susținut că a contribuit la detensionarea relațiilor între Israel și Iran, Republica Democrată Congo și Rwanda, Cambodgia și Thailanda, India și Pakistan, Serbia și Kosovo, dar și Egipt și Etiopia.

Totuși, The Guardian atrage atenția că multe dintre aceste afirmații sunt exagerate sau contrazise de realitate. În RD Congo, spre exemplu, rebelii sprijiniți de Rwanda nu au respectat termenul pentru semnarea unui acord de pace la Doha, ceea ce arată că violențele continuă.

Planul lui Trump de a-l presa pe Putin pare, de asemenea, să fi fost exagerat. Trump și Putin nu au reușit să ajungă la un acord de pace sau să convină asupra unui armistițiu în timpul summitului lor din Alaska din 15 august , în ciuda faptului că Trump amenințase vag cu „consecințe foarte grave” dacă Rusia nu se conforma.

La câteva zile după întâlnirea cu Putin, Trump și-a schimbat părerea, spunându-le lui Zelenski și altor lideri europeni că nu crede că un armistițiu între Rusia și Ucraina este necesar sau chiar realist, în timp ce sunt în desfășurare negocieri de pace mai ample.

