Un sociolog, la cârma celui mai bogat minister

Vladimir Ionaș este sociolog de profesie și și-a construit cariera în zona cercetării sociologice și a consultanței politice. Potrivit informațiilor publice din profilul său profesional, Vladimir Ionaș a absolvit Sociologia la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar ulterior a urmat și un program de master în același domeniu la Universitatea din București. De asemenea, și-a început studiile doctorale în sociologie.

Biografiile sale publice arată că are experiență în analiza opiniei publice, marketing politic și consultanță electorală. El a comentat frecvent evoluțiile politice din România în emisiuni televizate și la posturi de radio.

Potrivit Aspen Institute România, el a lucrat în cadrul Grupului de Studii Socio-Comportamentale Avangarde și a coordonat peste 1.000 de sondaje de opinie, la nivel național și local. A participat la realizarea mai multor exit-polluri pentru alegeri prezidențiale, parlamentare și locale, printre care alegerile prezidențiale din 2014, alegerile locale și alegerile parlamentare din 2016 dar și alegerile prezidențiale din 2024.

În ultimii ani, a devenit una dintre figurile prezente constant în studiourile televiziunilor de știri, comentând rezultatele sondajelor și evoluțiile de pe scena politică.

A lucrat în Guvern și a fost apropiat de PSD

Vladimir Ionaș a intrat și în administrația centrală. În 2017, el a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al premierului Sorin Grindeanu, scrie organizația Roundtable on Ethnic Relations. Deciziile publicate în Monitorul Oficial arată că, pe 7 martie 2017, Ionaș a fost eliberat dintr-o funcție de consilier la cabinetul premierului și numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului.

Mandatul său în Guvern nu a durat mult. În octombrie 2017, a fost eliberat din funcția de consilier de stat în aparatul de lucru al premierului Mihai Tudose. Presa de la acel moment a relatat că eliberarea s-a făcut „la cerere”.

Legătura lui Vladimir Ionaș cu Viorel Hrebenciuc

Unul dintre episoadele care au revenit în atenție după apariția numelui său pe lista posibililor miniștri este legătura cu Viorel Hrebenciuc, fost lider influent al PSD.

Evenimentul Zilei a scris în 2017 că Vladimir Ionaș fusese angajat la biroul lui Viorel Hrebenciuc de la Camera Deputaților. Informația a apărut și anterior, în 2012, pe blogul jurnalistului Cristian Șuțu, care scria că Ionaș lucra ca membru al cabinetului lui Hrebenciuc.

Avangarde, Marius Pieleanu și legătura de familie menționată de Snoop

Un nume care apare constant în traseul profesional al lui Vladimir Ionaș este Avangarde, institutul de sondare asociat cu Marius Pieleanu. Acolo și-a început activitatea de sociolog, potrivit biografiei publicate de Aspen Institute România, iar de aici a ajuns treptat în zona consultanței politice și a analizelor electorale.

Legătura cu Marius Pieleanu nu este doar profesională. Într-o investigație despre fostul profesor de la SNSPA, publicația Snoop a scris că Pieleanu este nașul de cununie al familiei Ionaș.

Numele lui Pieleanu a intrat în centrul unui scandal public după ce mai multe femei l-au acuzat de abuzuri sexuale. Pieleanu a respins acuzațiile și a anunțat că le va acționa în instanță pe persoanele care le-au făcut. Ulterior, SNSPA a anunțat încetarea relațiilor contractuale cu acesta.

Firma CIRA, asociată cu Vladimir Ionaș

Pe lângă activitatea de la Avangarde, numele lui Vladimir Ionaș apare și în legătură cu The Center for International Research and Analyses, cunoscută precum CIRA. Vladimir Ionaș este fondatorul CIRA, firmă care a avut o cifră de afaceri de 2,1 milioane de lei și un profit de 1,25 milioane de lei în anul 2023, cu un singur angajat. Față de 2022, profitul firmei ar fi crescut cu 340%. În anul următor, în 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 601.236 de euro și un profit net de 230.371 de euro.

Este o sumă importantă pentru o firmă din zona cercetării sociologice, mai ales într-un an electoral în care sondajele au fost folosite intens de partide, televiziuni și candidați. CIRA a fost înființată în martie 2021 și are ca obiect de activitate „activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice”.

Contracte publice și bani din campanii

Snoop a scris că firma CIRA a pornit fără angajați, a avut două contracte publice de peste 100.000 de lei, iar cei mai mulți bani au venit de la Primăria Alexandria. Tot Snoop notează că Vladimir Ionaș a spus că firma a lucrat pentru PNL și UDMR, iar creșterea din 2024 a venit pe fondul cererii mari de sondaje într-un an cu mai multe runde de alegeri.

Context.ro a scris, într-o analiză despre facturile campaniei prezidențiale, că The Center for International Research and Analyses a primit aproximativ 13.000 de euro pentru cercetare sociologică. CIRA a fost și unul dintre institutele acreditate pentru exit-polluri la alegerile prezidențiale din 2024. Avangarde și CIRA au realizat exit-poll pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Controversele din jurul numelui său

De-a lungul timpului, Vladimir Ionaș a fost implicat în mai multe controverse, prin legăturile sale cu Viorel Hrebenciuc și Marius Pieleanu, două nume importante în zona PSD și a consultanței politice. Numele lui Vladimir Ionaș a apărut și în controverse legate de sondaje electorale.

În 2020, în campania pentru Primăria Constanța, un sondaj realizat de Psyho Global Consult îl dădea favorit pe Vergil Chițac. Stelian Ion, candidatul USR-PLUS, a contestat public sondajul și l-a acuzat pe Ionaș de apropiere de PSD.

În sursele publice consultate nu apare o declarație de avere recentă pe numele lui Vladimir Ionaș.

Dacă Vladimir Ionaș va ajunge la cârma Ministerului Dezvoltării, ar putea gestiona toți banii pentru primării, consilii județene și proiectele locale finanțate de Guvern, ceea ce ar face legătura sa cu PSD destul de delicată. Mai mult, Ionaș vine din zona sondajelor și a consultanței politice, nu din administrația locală sau din conducerea unor instituții mari de stat.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat luni, 8 iunie, la Antena 3, că din Cabinetul său vor face parte, printre alții, Sorin Costreie la Ministerul Educaţiei, Luca Niculescu la Ministerul de Externe și Vladimir Ionaş la Ministerul Dezvoltării.

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