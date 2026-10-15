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Dureri de spate: ce spun cei mai mari medici din lume că trebuie să faci (și greșelile pe care le facem aproape toți)

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Algoved
Foto: Algoved
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Te apleci după o sacoșă, te ridici de pe scaun după trei ore de birou sau pur și simplu te trezești dimineața — și spatele „te-a prins”. Dacă ți s-a întâmplat, nu ești singur: durerea de spate este, la nivel mondial, problema de sănătate care ține cei mai mulți oameni departe de viața normală. Cercetătorii care publică în revista The Lancet au numărat 619 milioane de oameni cu dureri de spate în 2020 și estimează 843 de milioane în 2050.

Cuprins:

Vestea bună: în ultimii ani, medicina a schimbat radical ce credeam despre spate. Și aproape tot ce ne-au spus bunicii — „stai în pat”, „fă-ți un RMN”, „pune-ți centură” — s-a dovedit greșit. Iată ce recomandă astăzi Organizația Mondială a Sănătății, cele mai mari reviste medicale și analizele Cochrane, explicat simplu.

5 lucruri de reținut

• La 9 din 10 oameni, durerea de spate nu are o cauză gravă și trece singură în câteva săptămâni.

• Cel mai bun tratament este să te miști. Patul face mai rău.

• Căldura ajută. Gheața, aproape deloc.

• RMN-ul nu te ajută în primele 6 săptămâni, dacă nu ai semne de alarmă.

• Gelurile și spray-urile nu vindecă, dar te ajută să te miști — iar cele cu ardei iute au cele mai bune dovezi pentru spate.

De ce apar durerile de spate, de fapt

Când ne doare spatele, ne imaginăm că „s-a rupt ceva”. Rareori e așa. Medicii care au scris seria despre durerea de spate din The Lancet în 2018 au arătat că, din 100 de oameni care vin la doctor cu durere de spate apărută brusc, mai puțin de unul are o boală serioasă — fractură, infecție, tumoră. Ceilalți 99 au mușchi contractați, ligamente iritate sau articulații ale coloanei obosite. Nimic rupt, nimic grav. Doar un spate care se plânge.

Și RMN-ul? Aici e surpriza. Un grup de radiologi americani a adunat 33 de studii, pe peste 3.000 de oameni care nu aveau nicio durere de spate, și le-a făcut RMN. Rezultatul, publicat în 2015: la 20 de ani, 37% aveau deja „discopatie”, iar 29% aveau „protruzie de disc”. La 80 de ani, 96% aveau discopatie. Oameni perfect sănătoși, fără nicio durere. Cu alte cuvinte, ce scrie pe RMN sunt de multe ori ridurile coloanei, nu cauza durerii tale. De asta medicii din Marea Britanie (ghidul NICE) spun: fără RMN în primele 6 săptămâni, dacă nu ai semne de alarmă.

Durerea nu înseamnă leziune. Cât de tare te doare depinde de cât de „speriat” este sistemul nervos — iar stresul, somnul prost și frica de mișcare îl sperie mai tare. Asta e vestea bună: pe toate trei le poți schimba.

Algoved
Algoved

Când NU e o simplă durere de spate: semnele de alarmă

Rar, dar se întâmplă. Mergi la urgențe sau sună la 112 dacă, pe lângă durere, ai:

• amorțeală în zona genitală sau pe interiorul coapselor, nu mai poți urina sau nu mai controlezi vezica ori intestinul;

• un picior care slăbește de la o zi la alta;

• durere după o căzătură sau un accident, mai ales dacă ai peste 65 de ani sau osteoporoză;

• febră și frisoane;

• slăbești fără motiv, ai avut cancer sau durerea te trezește noaptea și nu trece în nicio poziție.

Dacă nu ai niciunul dintre aceste semne, respiră: ai cel mai probabil o durere de spate obișnuită, cu care poți face multe acasă.

Dureri de spate: ce faci, pas cu pas

Durerea de spate are un calendar al ei. Într-o analiză pe 11.166 de pacienți, publicată în revista medicală canadiană CMAJ, durerea a scăzut în medie de la 52 (pe o scară de la 0 la 100) în prima zi, la 23 după 6 săptămâni și la 6 după un an. Cele mai importante sunt primele 6 săptămâni — și ce faci în ele.

Primele 3 zile: mișcă-te, nu sta

Cea mai mare greșeală este patul. Cercetătorii Cochrane au adunat 10 studii pe 1.923 de pacienți și au văzut că cei sfătuiți să rămână activi au avut mai puțină durere și s-au mișcat mai bine decât cei trimiși la pat. Ce înseamnă „activ”:

1. Fă ce făceai și înainte, dar mai încet. Plimbări de 10–15 minute, de 2–3 ori pe zi.

2. Pune căldură pe zona dureroasă: termofor, plasture cald sau un gel ori spray cu efect de încălzire. Colegiul American al Medicilor a notat căldura ca cea mai bine dovedită metodă fără medicamente în primele zile.

3. Dacă ai nevoie de o pastilă, un antiinflamator obișnuit, în cea mai mică doză și pentru cât mai puține zile. Paracetamolul singur nu are dovezi pentru spate.

4. Pentru odihnă: pe spate cu o pernă sub genunchi, sau pe o parte cu perna între genunchi. Dar nu toată ziua.

5. Un gel sau spray aplicat înainte să te ridici din pat sau să ieși la plimbare îți face primii pași mai ușori.

Săptămâna 1–2: crește ușor

Plimbări mai lungi și primele exerciții blânde (mai jos). O durere ușoară în timpul mișcării e normală. Regula: dacă după o oră durerea e la fel ca înainte de exercițiu, ai făcut bine. La birou, ridică-te la fiecare 30–45 de minute.

Săptămâna 2–6: întărește-te și dormi

Adaugă exerciții de întărire. Și ai grijă de somn: cercetătorii de la Johns Hopkins au arătat, în Journal of Pain, că somnul prost de azi prezice durerea de mâine mai mult decât invers. Dacă durerea te trezește noaptea, spune-i medicului.

După 6 săptămâni: nu mai aștepta

Dacă nu s-a ameliorat clar, mergi la medic și cere kinetoterapie. Pentru durerea care ține mult, exercițiul făcut cu un specialist este tratamentul cu cele mai solide dovezi: analiza Cochrane din 2021, pe 249 de studii și aproape 25.000 de oameni, l-a pus pe primul loc.

Ce să NU faci

Nu sta în pat mai mult de o zi, două. Mușchii slăbesc, spatele înțepenește, frica se instalează.

Nu alerga după RMN „ca să fii sigur”. Va arăta ceva, și acel ceva aproape sigur nu e cauza.

Nu lua antiinflamatoare săptămâni în șir. Stomacul, rinichii și inima plătesc.

Nu purta centură lombară toată ziua. OMS și NICE o recomandă împotrivă: îți slăbește mușchii proprii.

Nu te feri de orice mișcare „până trece”. Frica de mișcare este unul dintre cele mai sigure drumuri către durerea cronică.

Foto: Algoved
Foto: Algoved

5 exerciții pentru dureri de spate, 10 minute pe zi

Oprește-te la durere ascuțită, nu la disconfort.

1. Pisica–cămila (din prima zi): în patru labe, rotunjește spatele ca o pisică, apoi lasă-l în jos. 10 repetări, lent.

2. Genunchi la piept (din prima zi): culcat pe spate, trage un genunchi spre piept, ține 20 de secunde, schimbă. De 3 ori pe fiecare parte.

3. Mers (din prima zi): începe cu 10 minute și adaugă 5 minute la fiecare 2 zile, până ajungi la 30.

4. Podul (din săptămâna 2): culcat pe spate, genunchii îndoiți, ridică bazinul și ține 5 secunde. 2 serii a câte 10.

5. Câinele-pasăre (din săptămâna 2–3): în patru labe, întinde brațul drept și piciorul stâng, ține 5 secunde, schimbă. 2 serii a câte 8.

Cald sau rece? Cald. Cercetătorii Cochrane au găsit dovezi că plasturii calzi reduc durerea de spate în primele zile, mai ales împreună cu mișcarea. Pentru gheață nu au găsit dovezi. Gheața are sens doar imediat după o lovitură cu umflătură.

Gel sau spray pentru dureri de spate: ce funcționează și ce nu

Niciun gel nu vindecă spatele. Dar un gel bun face un lucru important: reduce disconfortul cât să te poți mișca — iar mișcarea face restul. Avantajul față de pastilă este că acționează local, nu trece prin stomac și ficat. Dar nu toate sunt la fel:

Gelurile cu antiinflamatoare (diclofenac, ibuprofen) sunt cele mai cunoscute. Surpriza: cercetătorii Cochrane au analizat 39 de studii și au constatat că aproape toate au fost făcute pe genunchi, nu pe spate, iar la unul din șapte utilizatori apar iritații ale pielii.

Ardeiul iute (capsaicina) este, după știința de azi, cel mai bun ingredient pentru spate. Capsaicina „obosește” fibrele nervoase care transmit durerea: la început încălzește și furnică, apoi zona devine mai puțin sensibilă, iar efectul crește cu fiecare aplicare. Cochrane a găsit, în 3 studii pe 755 de pacienți, că preparatele cu ardei iute reduc durerea lombară cronică mai mult decât placebo. Pe baza acestor date, Organizația Mondială a Sănătății a inclus în 2023 ardeiul iute ca singura plantă recomandată pentru durerea de spate.

Salicilatul de metil (din planta Gaultheria) este o rudă naturală a aspirinei care încălzește locul aplicării. Într-un studiu pe 208 adulți cu întindere musculară, publicat în Clinical Therapeutics, cei care l-au folosit au putut să se miște cu mai puțină durere. Atenție dacă ești alergic la aspirină sau iei anticoagulante.

Uleiul de eucalipt, mentolul, camforul dau senzația de răcoare-căldură pe care o știm din unguentele clasice. Efectul e scurt, dar plăcut, iar eucaliptul are și efect antiinflamator dovedit în laborator.

Plantele ayurvedice — turmeric, Vitex negundo, galangal, ashwagandha — au secole de folosire în India pentru articulații înțepenite și studii de laborator care le confirmă efectul antiinflamator. Studii clinice pe spate încă nu există: tradiție veche, știință în curs.

De ce ajută un gel pe piele la o durere din adâncime? Pentru că durerea trece printr-o „poartă” în măduva spinării, descoperită de doi cercetători, Melzack și Wall, în 1965. Un stimul puternic pe piele — căldură, răcoare, frecare — închide parțial poarta și semnalul de durere ajunge mai slab la creier. Nu e placebo, e felul în care funcționează sistemul nervos.

Unde se încadrează Algoved

Algoved este un spray și un gel create în India de medici și cercetători în Ayurveda, pentru alinarea disconfortului muscular și articular. L-am ales ca exemplu pentru că adună, într-un singur produs, exact ingredientele de mai sus:

ardei iute (capsaicină), în gel — ingredientul cu cele mai bune dovezi pentru spate și singura plantă recomandată de OMS;

Gaultheria (salicilat de metil natural), în spray și gel — efectul de încălzire testat în studiul pe 208 adulți;

ulei de eucalipt — răcoarea care completează căldura;

turmeric, Vitex negundo, galangal, ashwagandha și alte plante ayurvedice — tradiția indiană pentru articulații înțepenite.

Gelul (30 g) e pentru zone mici și masaj — un punct în zona lombară, umărul, genunchiul. Spray-ul (100 g) e pentru zone mari sau unde nu ajungi cu mâna, cum e mijlocul spatelui, fără să te apleci.

Ce spun datele. Gelul Algoved a fost testat într-un studiu clinic pe 60 de pacienți cu artroză, artrită reumatoidă și spondilită, timp de 12 săptămâni. Pacienții au raportat cu 25–38% mai puțină durere și rigiditate de dimineață, iar 58 din 60 au terminat studiul fără probleme. E un studiu mic, fără grup placebo — o spunem deschis — dar e mai mult decât au majoritatea produselor naturale, și se potrivește cu ce arată știința independentă despre ardeiul iute și salicilați.

Cum îl folosești. De 2–3 ori pe zi, pe piele curată, cu masaj ușor (gelul) sau pulverizat de la 10–15 cm (spray-ul). Cel mai bun moment: cu 10–15 minute înainte de plimbare sau de exerciții. Doar pe piele intactă, nu la copii, spală mâinile după, test pe o zonă mică la prima folosire, și întreabă medicul dacă ești alergic la aspirină sau iei anticoagulante. Găsești ambele produse în magazinul Algoved.

Algoved nu e medicament și nu tratează cauza durerii. E un ajutor natural care alină disconfortul ca să poți face ce recomandă medicii: să te miști.

Întrebări pe care ni le punem toți

E de la mușchi sau de la coloană? Dacă e difuză, se agravează la anumite mișcări și se calmează la cald, e cel mai probabil musculară. Dacă coboară pe picior, sub genunchi, cu furnicături, e nervul. În ambele cazuri, planul de început e același: mișcare, căldură, răbdare.

Cât ține? La cei mai mulți, 2–6 săptămâni. Revine la mulți — și nu înseamnă că „s-a stricat ceva”.

Am nevoie de RMN? Nu, dacă n-ai semne de alarmă și n-au trecut 6 săptămâni.

Cum dorm? Pe o parte, cu perna între genunchi, sau pe spate, cu perna sub genunchi. Nu pe burtă.

Leacurile băbești ajută? Depinde. Ardeiul iute pe piele: da, dovezi bune. Salcia albă, băută: probabil, pe termen scurt. Gheara diavolului: dovezi slabe. Arnica: dovezi insuficiente.

Surse: The Lancet (2018), The Lancet Rheumatology (2023), Organizația Mondială a Sănătății (2023), NICE (2016, actualizat 2020), American College of Physicians (2017), analize Cochrane (2006–2021), CMAJ (2012), American Journal of Neuroradiology (2015), Journal of Pain (2013), Clinical Therapeutics (2010), Science (1965). Articolul are caracter informativ și nu înlocuiește consultul medical.

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12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Close-up cropped shot of young man smoking marijuana or cannabis joint indoors, male hands with cigarette, home environment, lifestyle, addiction and recreational use concept.
Analiză
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16:00
Dezbatere publică. De ce se tem procurorii să fie dezincriminată posesia de droguri pentru consum propriu și cum le răspunde un criminolog
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Imagine cu caracter ilustrativ: Sursă foto: Hepta.
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14:23
Trei minori din România, cercetați de DIICOT și SRI pentru propagandă teroristă. Unul dintre adolescenți scria ghiduri despre cum să păcălești serviciile secrete
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Știri România
13:00
Mihail Pojoga a murit în accidentul aviatic de la Gura Portiței la șapte ore după ce s-a prăbușit cu un alt avion. Povestea zilei fatidice pentru experimentatul pilot
Două blocuri, albe, balcoane cu sticlă - Nordis
Știri România
12:54
Curtea de Apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis de 100 de milioane de euro din Mamaia, dar averea familiei Ciorbă rămâne blocată
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
10:11
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
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Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
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13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
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