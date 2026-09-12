O comodă veche cu economii de un milion de coroane a fost aruncată din greșeală la gunoi în Warzymice, nord-vestul Poloniei. Banii au fost recuperați, iar femeia care i-a găsit este cercetată pentru însușirea lor, transmit postul TVN24 și portalul local wszczecinie.pl.

O femeie din Warzymice, în apropiere de Szczecin, a trecut printr-o experiență de coșmar după ce a aruncat, din greșeală, o comodă în care ascunsese economii de o viață, echivalentul a peste 50.000 de euro.

Femeia a decis să facă ordine în casă și să scape de mobilierul vechi, lăsând câteva piese lângă containerele pentru gunoi.

Abia după câteva ore și-a dat seama că, printre obiectele aruncate, se afla și o comodă în care păstrase banii și alte obiecte personale.

„În timp ce făceam curățenie, am scos mobila veche din sufragerie sub adăpostul de lângă containere. După câteva ore, comodele au dispărut. Abia mai târziu mi-am dat seama că nu erau goale. Aveam în ele economiile și lucrurile mele personale”, a povestit femeia, pentru wszczecinie.pl.

Disperată, aceasta a alertat atât poliția, cât și o agenție de detectivi privați pentru a investiga cazul. După ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, autoritățile au descoperit că mobila ajunsese într-un apartament din Szczecin.

Potrivit postului TVN24, banii au fost găsiți și returnați proprietarei. Femeia care a luat comoda a susținut inițial că nu știa de existența banilor în sertare.

Totuși, după ce i-a descoperit, a decis să îi păstreze, lucru care a atras atenția poliției. Ea este acum cercetată pentru însușirea de bunuri găsite și riscă până la un an de închisoare.