EFECTELE POLITIZĂRII: De la Cornel Dinu, Cristian Gațu și Octavian Bellu, secretar de stat la sport este Flavius Sirop, un politician PNL, venit de la o firmă de șaorma. „Aveam și piept de pui și salată”

Întrebat ce îl recomandă și ce experiențe din trecut îl ajută în actuala poziție, Flavius Sirop a spus: „Experiența dobândită în Prefectura Dolj m-a pregătit mai aprofundat pentru interacțiunea cu documentele guvernamentale”

După Revoluție, sporturile din România au oferit secretari de stat cu experiență bogată în domeniu. În general, chiar dacă ministru au fost și sportivi, și oameni politici, secretarul de stat a fost un om cu aplicație în domeniu.

Fotbalul l-a dat pe Cornel Dinu, fost jucător și antrenor la Dinamo și echipa națională. Atletismul, pe Nae Mărășescu, fost mare antrenor. Handbalul, pe Cristian Gațu, dublu campion mondial. Iar gimnastica, pe Octavian Bellu, cel mai titrat antrenor al tuturor timpurilor.

Acum, Partidul Național Liberal a promovat, pe aceeași poziție din Ministerul Sportului, un om care n-a avut legătură cu fenomenul. Îl cheamă Flavius Sirop, are 40 de ani și a terminat, conform CV-ului, Facultatea de Fizică din Craiova.

Sirop a cochetat cu politica de la 22 de ani, când a fost referent la Cabinetul Parlamentar al deputatului Cornel Boiangiu. Apoi, în 2008, a candidat la parlamentare din partea Partidului Noua Generație, fondat de Gigi Becali.

În paralel, Flavius Sirop cânta hip-hop sub numele „Vastu” și era cunoscut în lumea muzicală craioveană. Pe YouTube a rămas o singură piesă cântată de el, „Voi continua”.

Recomandări Medic psihiatru român din Franța, mesaj pentru suferinzii care se ascund și pentru apropiații lor: „Nimeni nu alege să fie bolnav psihic. Iar drepturile pacientului nu încetează odată cu moartea acestuia”

Videoclipul hip-hop în care a apărut Flavius Sirop

Șef la salubritate

În 2011, „Vastu” a ajuns directorul general al firmei de curățenie din oraș, numită Salubritate Craiova SRL. Avea 28 ani.

El intrase deja în familia „liberală” a Craiovei, fiind văzut printre cei veniți în siajul lui Radu Berceanu. „E unul dintre apropiații lui Fane Stoica, șeful PNL Dolj și deputat, fost deputat și prin 2012-2014 până când a fost găsit în incompatibilitate de ANI”, spun oamenii care îl cunosc pe Sirop din Craiova.

Ștefan Stoica, stânga, și Radu Berceanu

În mesajele de după numirea în funcția de secretar de stat, Sirop i-a mulțumit și lui Stoica.

„Mulțumesc președintelui Stoica Ștefan și întregii echipe pentru nominalizare și mulțumesc tuturor celor care cred în reușita mea”.

Recomandări Radu Cosașu, scriitorul visător, croitorul de fraze memorabile. Dacă o parte din țara asta ar avea trăsăturile lui, am mai avea o speranță

Oamenii din Craiova conchid cu faptul că fostul cântăreț s-a făcut plăcut, „era genul de băiat bun care te ajuta mereu când aveai vreun necaz. Dar cam atât. În rest, totul politic”, spun sursele ziarului.

Și șef la șaorma

Un alt detaliu i-a contrariat pe alți oameni care au discutat cu ziarul, colegii de la Ministerul Sportului.

„Omul are în CV că a lucrat la Shaorma Catering acum 5 ani. Manager”, explică angajații MS care au vorbit cu ziarul. Sirop spune că, la Shaorma Catering, se ocupa, printre altele, de luarea de decizii cu privire la producție, decizii legate de politica de personal și optimizarea costurilor în vederea eficientizării activității societății.

A fost și consilier local, și subprefect

În ultima perioadă, Sirop a fost promovat, pe rând, pe listele de consilieri locali – a fost vreme de 5 ani – și subprefect al Doljului.

Din 2022, Flavius Sirop a devenit secretar de stat la Ministerul Sportului. Libertatea l-a sunat pentru a afla care sunt legăturile sale cu sportul.

„Tenis de câmp la nivel de amatori”

„Am făcut tenis la nivel de amatori”, a spus Sirop.

Întrebat dacă a făcut vreun curs de management sportiv, el a răspuns că nu. Atunci, ce îl recomandă pentru acest post?

Recomandări Cum se apără șeful din Jandarmerie acuzat că a vrut să sărute cu forța o subalternă: victima nu avea voie să-l înregistreze, pentru că biroul lui de colonel era „zonă de securitate clasificată”

„Consider că e nevoie de oameni din administrație în poziția de secretar de stat”, a continuat el.

Întrebat de ziar ce anume din perioada petrecută la salubritate a împrumutat și la noul job, Sirop a răspuns, întâi, că „vă legați de niște nuanțe”.

Apoi a cerut întrebările pe e-mail, „vă răspund la ele în maximum 24 de ore”. S-a ținut de cuvânt.

„Experiență în dezbaterile administrative”

Flavius Sirop | Foto: Facebook

„Pun pasiunea pentru muzică de acum 22 de ani tot pe seama unei manifestări civice – erau opiniile unui adolescent de 18-19 ani, care așa înțelegea să își manifeste nemulțumirile față de ce vedea în jur în societate la acel moment.

Ulterior am descoperit ca modalitate de exprimare în societate politică, descoperind că am mai multe șanse de a duce la o transformare reală în societate”, a explicat Sirop aparițiile sale de pe YouTube.

Ce a răspuns la întrebările punctuale?

– Care sunt legăturile dumneavoastră cu sportul?

– Dacă întrebarea se referă la sporturile pe care le-am practicat, am practicat tenis la vârsta copilăriei-adolescenței – am participat și la competiții, turnee prin țară –, dar familia mea punea accentul mai mult pe educația care provine din sport decât pe performanță. Personal, am învățat despre a avea un stil de viață sănătos, iar în prezent fac sport de plăcere de câte ori timpul îmi permite și am în rutina zilnică obiceiul de a face mișcare. De asemenea, trebuie să specific faptul că Ministerul Sportului are în administrare inclusiv componente referitoare la sportul de masă, în definitiv, dacă toți cetățenii României adoptă un stil de viață sănătos, vom avea o populație natural mai sănătoasă și asta ar crește inclusiv baza de selecție pentru sportul de performanță. Inclusiv în Occident se produce o inversare de optică, sportului de masă acordându-i-se o importanță din ce în ce mai mare.

– Spuneați că experiența dumneavoastră din administrația publică e necesară pentru această poziție. Concret, ce folosiți din anii petrecuți la societatea de salubritate în actuala poziție? Sau din perioada petrecută în poziția de consilier local?

– Am fost în conducerea unei societăți cu 700 de salariați timp de 5 ani; activitatea de acolo presupunea management, relaționare, gestionare de documente sensibile, înțelegerea nevoilor specifice ale oamenilor, precum și raportarea la autoritatea superioară – Consiliul Local. Toate aceste lucruri și multe altele dobândite atunci îmi sunt de mare folos în actuala postură. Ulterior, în cei aproape 5 ani petrecuți în Consiliul Local am avut șansa de a acumula o experiență în dezbaterile administrative, experiență care îmi este foarte utilă atunci când reprezint Ministerul Sportului în relația cu Parlamentul, conform atribuțiilor specifice.

Experiența dobândită în Prefectura Dolj m-a pregătit mai aprofundat pentru interacțiunea cu documentele guvernamentale și folosesc din plin în prezent la minister această experiență în fiecare zi.

De asemenea, din postura de subprefect, m-am găsit uneori în postura de a reprezenta instituția în relații internaționale la nivel de ambasadori, consuli, iar acest lucru mă ajută în prezent în relaționările de nivel național și internațional pe care le gestionez în numele ministerului.

„Societatea avea la vânzare și piept de pui cu salată”

– Admiteți că e un oarecare paradox legat de faptul că ați avut o firmă de fast-food și acum vă ocupați de sport.

– În viață alegerile sunt personale – stilul de viață în sine este o alegere; există un public care va cumpăra mâncare tip fast-food, există un alt public care va cumpăra piept de pui cu salată – societatea la care am activat avea ambele opțiuni la vânzare. Chiar și la un fast-food putem mânca sănătos. Aveam și piept de pui și salată, nu ne pot face rău, e alegerea fiecăruia ce consumă.

– Care a fost motivul pentru care ați candidat, în 2008, din partea PNG-CD la alegerile parlamentare?

– Mereu am fost o persoană activă în societate, fie că a fost prin implicare civică, voluntariate sau politică. Mereu am avut un crez de dreapta, fusesem președinte la PNȚ-CD în 2004 și după ani de activitate am crezut împreună cu o parte din echipa de acolo că ne putem regăsi în această nouă formula care promitea schimbări fundamentale în societate, în asentiment cu convingerile personale. Totodată, am văzut în această candidatură și o posibilitate de afirmare.

– Sursele menționează apropierea dumneavoastră de șeful PNL Dolj, Ștefan Stoica, dar și de Radu Berceanu. Care este relația dumneavoastră cu cei doi?

– Domnul Stoica este președintele PNL Dolj, iar eu sunt secretar general PNL Craiova și este normal să colaborăm. Domnul Radu Berceanu a fost președintele PD-L Dolj în timp ce eu eram secretar general PD-L Craiova, cumva aceeași situație. Nu văd nicio problemă în aceste două colaborări.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Meghan Markle, de nerecunoscut! Schimbarea de look şoc făcută de soţia Prinţului Harry, foto de neratat

Viva.ro Este de nerecunoscut! O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce se întâmplă cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Prințul Harry rupe tăcerea. Înțelegere secretă între familia regală și tabloidele britanice

Observatornews.ro Şi-a chemat fetiţele şi le-a spus că "mama lor e posibil să nu mai existe". Mărturia dureroasă a Ruxandrei, care a mers în Turcia să se opereze

Știrileprotv.ro Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari

FANATIK.RO Ce i-au spus medicii unei femei care a mers la spital cu dureri de burtă: „Nu mi-a venit să cred”

Orangesport.ro Răzvan Burleanu l-a făcut praf pe Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaje şi i-am blocat numărul de telefon”. Discurs foarte tăios: ”N-are viitor în fotbalul european”

Unica.ro 'M-a durut cel mai tare'. Dorian Popa, dezvăluiri neștiute despre bani, carieră și iubită