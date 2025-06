Relația strânsă dintre Trump și proprietarul Tesla s-a deteriorat public. Disputa de joi – în care Trump a vorbit în Biroul Oval, iar Musk i-a răspuns rapid pe X – a agravat și mai mult această ruptură.

„Fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile, democrații ar fi controlat Camera Reprezentanților, iar republicanii ar fi avut 51 de locuri în Senat, față de 49”, a replicat Musk. „Atâta ingratitudine”, a adăugat el.

