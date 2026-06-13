Partidul Popular Elvețian susține că înmulțirea populației este o problemă

Partidul Popular Elvețian (SVP), de dreapta, și-a propus să introducă în Constituție un prag de 10 milioane de locuitori.

Potrivit SVP, este vorba de o „iniţiativă de sustenabilitate”, menită să reducă presiunea asupra locuinţelor, serviciilor publice şi mediului. „Pierderea identității, scăderea calității vieții, distrugerea naturii, stresul legat de densitatea populației, lipsa locuințelor, școlile supraaglomerate, infrastructura și instituțiile sociale suprasolicitate” sunt probleme cauzate de creșterea rapidă a populației, susține vicepreședintele SVP, Thomas Matter, într-un comunicat de presă.

Contestatarii referendumului denunță o „inițiativă a haosului”

Populația elvețiană s-a transformat profund din 2022, după introducerea liberei circulații a persoanelor între Elveția și Uniunea Europeană. De atunci, populația a crescut cu aproximativ 1,7 milioane de locuitori, în principal datorită imigrației. În noiembrie 2025, Elveția avea 9,1 milioane de locuitori, dintre care 2,5 milioane erau străini rezidenți (27%).

Guvernul elveţian, toate celelalte partide majore, liderii de afaceri şi sindicatele au numit propunerea SVP o „iniţiativă a haosului”, argumentând că aceasta va priva spitalele şi hotelurile de personalul atât de necesar şi va afecta relaţiile cu Uniunea Europeană (UE), obţinute cu greu, lăsând Elveţia, care nu este membră a UE, izolată într-o lume foarte riscantă.

Mulţi alegători care înclină spre tabăra „da” sunt îngrijoraţi de trenurile supraaglomerate, de apartamentele scumpe şi de costurile crescânde ale sănătăţii.

Sondajele de opinie sugerează un rezultat foarte strâns, cu 52% împotriva propunerii de limitare a populației la 10 milioane de locuitori.

Măsurile dorite de inițiatorii referendumului

Propunerea SVP prevede că populaţia nu trebuie să depăşească 10 milioane până în 2050 şi obligă Guvernul elvețian să ia măsuri odată ce se ajunge la cifra de 9,5 milioane. Eventualele măsuri ar consta în limitarea numărului de persoane cărora li se acordă azil în Elveţia şi încetarea drepturilor de reîntregire a familiei pentru lucrătorii străini. Dacă s-ar atinge plafonul de 10 milioane, acordurile internaţionale la care a aderat Elveţia, inclusiv libera circulaţie a persoanelor în UE, ar trebui reziliate.

Îngrijorări în mediul de afaceri

Cea din urmă măsură propusă a provocat îngrijorare în rândul asociaţiei de afaceri din Elveţia, Economiesuisse. Economistul-şef al acesteia, Rudolf Minsch, afirmă că, în cazul unui vot pozitiv la referendum, Elveţia „ar putea întâmpina dificultăţi în relaţiile cu Uniunea Europeană”.

Comisia Europeană a avertizat de mult timp ţările care nu sunt membre UE că nu pot pur şi simplu să profite de avantajele pieţei unice a UE şi să se eschiveze de la angajamente precum libera circulaţie a persoanelor.

„ UE rămâne de departe cel mai important partener comercial al Elveţiei”, iar „interesul nostru să avem relaţii stabile şi clare cu principalul nostru partener comercial”, a declarat Rudolf Minsch.

Angajatorii elveţieni sunt, de asemenea, îngrijoraţi de lipsa forţei de muncă şi de pierderea accesului la o piață europeană de angajaţi calificaţi. Ori jumătate dintre cei care lucrează în hotelurile din Elveţia sunt imigranţi. Spitalele şi azilele de bătrâni se bazează, de asemenea, pe muncitori străini.

Elveția ar putea deveni prima țară care plafonează numărul populației printr-un referendum

În ultimele săptămâni dinaintea votului, avântul era evident de partea celor care se opun limitării numărului populației. Aceștia afirmă că plafonarea nu va crea locuințe suplimentare, nu va combate imigrația ilegală și nici nu va asigura forța de muncă necesară economiei elvețiene.

Nicio altă țară nu a limitat numărul populației prin referendum. China a încercat să încetinească creşterea populaţiei prin politica un singur copil, dar a abandonat între timp acest program.

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