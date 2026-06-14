Aproximativ 54% din participanții la referendum au spus „nu” plafonării populației, așa cum a cerut Partidul Popular Elvețian (SVP), de dreapta și anti-imigrație. Rata participării la vot a fost de 59%, cu 10% peste media observată la referendumurile din Elveția, o țară care promovează politica democrației directe.

Propunerea SVP prevedea că populaţia elvețiană să nu depăşească 10 milioane până în 2050 şi obliga Guvernul elvețian să ia măsuri în cazul atingerii cifrei de 9,5 milioane. Eventualele măsuri ar fi constat în limitarea numărului de persoane cărora li se acordă azil în Elveţia şi încetarea drepturilor de reîntregire a familiei pentru lucrătorii străini. Dacă s-ar atinge plafonul de 10 milioane, acordurile internaţionale la care a aderat Elveţia, inclusiv libera circulaţie a persoanelor în UE, ar trebui reziliate.

Prin urmare, referendumul a fost urmărit îndeaproape la Bruxelles. Un vot „da” ar fi plasat Elveția pe un curs de răcire a relațiilor cu UE, punând în pericol acordul de liberă circulație al țării cu blocul comunitar. Șaizeci la sută din mărfurile elvețiene sunt vândute în UE, dar acest schimb comercial depinde de un pact reciproc, notează Politico.

Comisia Europeană a avertizat de mult timp ţările care nu sunt membre UE că nu pot pur şi simplu să profite de avantajele pieţei unice a UE şi să se eschiveze de la angajamente precum libera circulaţie a persoanelor.

Angajatorii elveţieni s-au declarat îngrijorați de referendum, atrăgând atenția asupra riscului unei penurii de forţă de muncă şi pierderii accesului la o piață europeană cu angajaţi calificaţi. Ori jumătate dintre cei care lucrează în hotelurile din Elveţia sunt imigranţi. Spitalele şi azilele de bătrâni se bazează, de asemenea, pe muncitori străini.

Populația elvețiană s-a transformat profund din 2022, după introducerea liberei circulații a persoanelor între Elveția și Uniunea Europeană. De atunci, populația a crescut cu aproximativ 1,7 milioane de locuitori, în principal datorită imigrației. În noiembrie 2025, Elveția avea 9,1 milioane de locuitori, dintre care 2,5 milioane erau străini rezidenți (27%), notează BBC.

Guvernul elveţian, toate celelalte partide majore, liderii de afaceri şi sindicatele au numit propunerea SVP o „iniţiativă a haosului”, argumentând că aceasta va priva spitalele şi hotelurile de personalul atât de necesar şi va afecta relaţiile cu Uniunea Europeană (UE), obţinute cu greu, lăsând Elveţia, care nu este membră a UE, izolată într-o lume foarte riscantă.

„Prin decizia de astăzi, cetățenii au dat un semnal de stabilitate, deschidere și încredere”, a declarat ministrul elvețian al justiției și poliției, Beat Jans, într-o conferință de presă ținută după anunțarea rezultatului.