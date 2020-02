De Petre Dobrescu,

Într-o declarație pentru BBC Radio, preluată de Daily Mail, reputatul virusolog britanic John Oxford, profesor la Queen Mary University din Londra, a numit coronavirusul un “virus social” și a sfătuit oamenii să reducă la minimum contactul cu alte persoane, ca să stopeze răspândirea lui.

Este ceea ce a a declarat și prof. Martin Marshall, academician, președintele Colegiului Regal al Medicilor Generaliști din Marea Britanie, pentru The Telegraph: că izolarea e cheia “stingerii” epidemiei.

“Cred că trebuie să ne reducem interacțiunile sociale. E mai important chiar decât purtarea măștii. Mai ușor cu strânsul mâinilor, cu îmbrățișările și sărutările, cu tot ce implică atingeri, pentru că așa transmitem virusul de la unul la altul. Dacă reducem aceste acțiuni, reducem riscul îmbolnăvirii”, a declarat prof. John Oxford în preziua uneia dintre cele mai așteptate sărbători moderne, Valentineʼs Day.

Coronavirusul a ucis până acum peste 1.300 de persoane și a infectat peste 60.000.

În Marea Britanie au fost confirmate numai 8 persoane cu coronaviroză, însă experții englezi cred că în săptămânile următoare cazurile se vor înmulți.

Prof. Neil Ferguson, de la Imperial College London, susține că medicii, cel mai probabil, depistează doar unul din trei bolnavi intrați în țară în acest moment, iar cei care trec de filtre ajung să infecteze oamenii cu care intră în contact.

Cercetătorii de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, un institut de cercetare din Camden, Marea Britanie, care au creat un model matematic al răspândirii virusului, cred că am putea ajunge la un total de 500.000 de persoane infectate cu coronavirus până la sfârșitul lunii.

Iar prof. Gabriel Leung, șeful catedrei de sănătate publică de la Universitatea din Hong Kong și cel mai important expert epidemiolog din Hong Kong, a declarat că Covid-19 ar putea infecta 60% din populația lumii, dacă nu va fi controlat.

Organizația Mondială a Sănătății susține că un vaccin pentru coronavirus nu va fi gata mai devreme de 18 luni.

