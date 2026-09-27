Cum va fi vremea în București în perioada 27-30 septembrie 2026: temperaturi maxime de 23 de grade Celsius

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru București, pentru perioada 27 septembrie, ora 10.00-30 septembrie, ora 20.00.

Vremea în București în perioada 27 septembrie, ora 10:00 - 28 septembrie, ora 09:00

„Vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade", a transmis ANM.

Vremea în București în perioada 28 septembrie, ora 09:00 - 29 septembrie, ora 09:00

„Vremea va fi în continuare normală termic. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 10...12 grade", conform ANM.

Vremea în București în perioada 29 septembrie, ora 09:00 - 30 septembrie, ora 10:00

„Cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade", potrivit ANM.

Vremea în București în perioada 30 septembrie, ora 10:00 - 30 septembrie, ora 20:00