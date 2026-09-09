Steve Witkoff, 69 de ani, a purtat, la întâlnirea de la Kiev, un ceas Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001, evaluat la 5 milioane de grivne, aproape 100.000 de euro, a observat publicația Telegraf. Modelul, realizat din aur alb, are un design sofisticat, cu mecanism automat și capac din safir transparent

Trimisii speciali ai fostului președinte american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au ajuns la Kiev pe 6 septembrie.

Vizita lor, parte a unui efort diplomatic pentru a facilita discuții de pace, a atras atenția nu doar prin obiectivele politice, ci și prin detalii surprinzătoare.

Un aspect care a captat interesul a fost ceasul purtat de Steve Witkoff: oficialul american a afișat pe încheietura mâinii un ceas de lux aparținând brandului elvețian Patek Philippe, model Nautilus 5811/1G-001.

Valoarea acestuia este estimată la aproximativ 5 milioane de grivne, echivalentul a aproape 100.000 de euro.

Acest model emblematic, descris de producător pe site-ul oficial, se remarcă prin designul său sofisticat: carcasă octogonală din aur alb, cadran albastru cu efect de raze solare și marcaje orizontale din aur acoperite cu un strat luminiscent.

De asemenea, ceasul dispune de un mecanism automat și un capac transparent din safir, care permite observarea mecanismului intern.

Popularitatea modelului Nautilus în rândul colecționarilor este recunoscută pe plan internațional.

Pe piața ceasurilor pre-owned, valoarea acestuia poate depăși semnificativ prețul inițial.

Cât despre misiunea diplomatică, după întâlnirile avute la Moscova și Kiev, Witkoff a declarat că discuțiile au generat „un progres semnificativ”, deschizând calea pentru viitoare reuniuni trilaterale.

„Donald Trump lucrează neobosit pentru a pune capăt războiului și a asigura o pace durabilă”, a subliniat acesta.