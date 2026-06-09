Equans recrutează peste 150 de specialiști IT în România

Hubul IT Equans România funcționează din martie 2026 în cadrul complexului One Cotroceni Park din București, unde compania a închiriat un spațiu de birouri de aproximativ 1.600 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor publicate de Wall-Street.ro, Equans își propune să dezvolte în România o echipă formată din peste 150 de experți IT.

„Am înființat centrul IT la București, în One Cotroceni Park, profitând de amplasarea centrală a complexului și de principiile sustenabile pe care le integrează. Ne bazăm pe numărul mare și în continuă creștere de profesioniști talentați din România, care se dedică inovării”, a declarat Irina Ciucioi-Badea, director al Centrului IT Equans România.

Ce posturi sunt disponibile în noul hub IT din București

Compania recrutează pentru mai multe poziții specializate, printre care:

analiști și ingineri IAM și PAM;

arhitecți de securitate cibernetică;

analiști de date;

dezvoltatori Salesforce;

analiști seniori ERP;

responsabili cu securitatea informațiilor ERP;

analiști de vulnerabilități.

Potrivit companiei, aceste roluri sunt esențiale pentru accelerarea transformării digitale a grupului și consolidarea nivelului de securitate informatică.

Noul centru din România va funcționa ca un hub de competență cu responsabilități internaționale, oferind servicii IT avansate pentru entitățile Equans din mai multe țări.

Activitatea sa va include domenii precum securitatea cibernetică, protecția datelor conform GDPR, gestionarea identității și accesului, implementarea de soluții ERP și dezvoltarea de proiecte bazate pe inteligență artificială.

Compania vrea să dezvolte în țara noastră „o echipă calificată, formată din peste 150 de experți IT specializați în domenii-cheie”.

Compania a decis să își stabilească noul hub în One Cotroceni Park datorită poziționării și infrastructurii disponibile.

Bogdan Bogatu, director Office Agency la Cushman & Wakefield Echinox, a afirmat că această tranzacție demonstrează atractivitatea Bucureștiului pentru investițiile internaționale din domeniul tehnologiei.

Equans este prezentă în 20 de țări

Equans face parte din grupul francez Bouygues și activează în domeniul serviciilor multitehnice și al soluțiilor pentru tranziția energetică, industrială și digitală.

Compania este prezentă în 20 de țări, are aproximativ 83.000 de angajați și a raportat o cifră de afaceri de 18,7 miliarde de euro în 2025.

Portofoliul său include servicii în domenii precum HVAC, protecție împotriva incendiilor, servicii digitale și ICT, electricitate, mecanică, robotică și managementul facilităților.

Între timp, mai multe companii de IT din România au anunțat concedieri colective.

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