Eugenia Cotinghiu are 85 de ani, zece nepoți și doisprezece strănepoți. Ar putea foarte bine să stea acasă, să aibă grijă de grădină și să-și privească nepotul de pe margine. Numai că „Mamaie Eugenia” nu prea pare genul care să stea pe margine. Brașoveanca se întoarce în octombrie la Azuga Trail Race și va lua din nou startul în proba Sorica Sunset Vertical, o cursă nocturnă de 1,9 kilometri, aproape numai în urcare, cu 543 de metri diferență de nivel, scrie BizBrașov.

Are 85 de ani și va urca 543 de metri pe pârtia Sorica

Totul a început în 2025, când Eugenia a mers la Azuga pentru nepotul ei, Viorel Pălici, sportiv de performanță și multiplu campion. De fiecare dată când el pleca la concursuri, bunica îl întreba unde aleargă și ce face acolo. Așa că Viorel a luat-o cu el la Azuga Trail Race, ca să-i arate. Doar că Eugenia nu s-a mulțumit să privească și s-a înscris și ea.

„Mamaie Eugenia” revine acum la Azuga Trail Race și la proba Sorica Sunset Vertical. Cursa este programată vineri, 16 octombrie, pe pârtia Sorica din Azuga.

Traseul are doar 1,9 kilometri ca distanță, însă dificultatea vine din diferența mare de nivel: 543 de metri de urcare. Organizatorii clasifică proba drept dificilă și recomandă experiență montană. Startul este programat la ora 18.15, astfel că o bună parte din experiență se desfășoară în semiîntuneric, pe pârtia iluminată.

Lapte, caș, ouă și multă muncă

Eugenia Cotinghiu s-a născut și trăiește și astăzi în satul Măgura, județul Brașov. Familia ei a devenit între timp una numeroasă. Eugenia este mama a trei fete, are zece nepoți și doisprezece strănepoți.

Secretul ei nu stă într-un program sofisticat de antrenament. Eugenia continuă să muncească în gospodărie și în grădină, unde cultivă roșii, cartofi, ceapă și morcovi pentru familie. Spune că a muncit de când se știe.

„Toată viața am muncit, da. Așa am fost”, povestește femeia.

La 85 de ani, Eugenia spune că își păstrează energia prin mâncare simplă, odihnă, credință și viața trăită printre oameni. Îi plac în special laptele, cașul și ouăle, iar la medicamente spune că apelează rar, doar când o doare capul.

Mamaie Eugenia a crescut într-o familie cu opt copii

Munca a făcut parte din viața ei încă din copilărie. Eugenia spune că a avut șapte frați și că ea a fost cea mai mică dintre copii. Ceilalți au plecat de acasă, iar ea a rămas împreună cu părinții și a trebuit să muncească și să aibă grijă de ei. Mai târziu, când soțul său lucra la pădure, multe dintre treburile grele ale gospodăriei rămâneau în seama ei. Își amintește că ducea singură calul, urca pe scară și punea fânul în pod, fără să aștepte ajutor.