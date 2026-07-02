Euro a ajuns azi la 5,2359, comparativ cu cotația de miercuri, de 5,2409, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0050.

Leul crește, aurul se scumpește

Leul crește comparativ cu euro și dolarul american. Cursul BNR, joi, 2 iulie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a crescut joi și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5875, față de miercuri când era 4,6023 (o scădere de 0,0148).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1206 lei, față de 6,0966 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat joi, 2 iulie 2026, la 600,0478 lei pentru un gram, față de 589,5791 lei (o creștere de 10,468 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat recent INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, iar chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

2 iulie: 5,2359 lei/euro
1 iulie: 5,2409 lei/euro
30 iunie: 5,2438 lei/euro
29 iunie: 5,2430 lei/euro
26 iunie: 5,2390 lei/euro
25 iunie: 5,2317 lei/euro
24 iunie: 5,2461 lei/euro
23 iunie: 5,2460 lei/euro
22 iunie: 5,2386 lei/euro
19 iunie: 5,2391 lei/euro
18 iunie: 5,2339 lei/euro
17 iunie: 5,2328 lei/euro
16 iunie: 5,2310 lei/euro
15 iunie: 5,2380 lei/euro
12 iunie: 5,2353 lei/euro
11 iunie: 5,2390 lei/euro
10 iunie: 5,2344 lei/euro
9 iunie: 5,2386 lei/euro
8 iunie: 5,2436 lei/euro
5 iunie: 5,2488 lei/euro
4 iunie: 5,2581 lei/euro
3 iunie: 5,2592 lei/euro
2 iunie: 5,2556 lei/euro
29 mai: 5,2489 lei/euro
28 mai: 5,2484 lei/euro
27 mai: 5,2393 lei/euro
26 mai: 5,2359 lei/euro
25 mai: 5,2467 lei/euro
22 mai: 5,2488 lei/euro
18 mai: 5,2105 lei/euro
15 mai: 5,2088 lei/euro
14 mai: 5,2052 lei/euro
13 mai: 5,2056 lei/euro
12 mai: 5,2103 lei/euro
11 mai: 5,2222 lei/euro
8 mai: 5,2364 lei/euro
7 mai: 5,2661 lei/euro
6 mai: 5,2688 lei/euro
5 mai: 5,2180 lei/euro
4 mai: 5,1998 lei/euro
30 aprilie: 5,1417 lei/euro
29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

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