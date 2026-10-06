Tudor, un român stabilit de zeci de ani în Italia, locuiește de peste trei ani într-o rulotă parcată în fața unui bloc din Montecatini Terme. Trăiește din munci mărunte, iar într-o singură dimineață a câștigat 30 de euro după ce a tuns iarba într-o grădină și a primit și mâncare. Pentru el, parcarea a devenit casă, dar o parte dintre vecini s-au săturat și au cerut intervenția autorităților, relatează publicația italiană La Nazione.

Unii vecini îl consideră deja „de-al locului”

De mai bine de trei ani, românul locuiește într-o rulotă amplasată în parcarea din fața unui bloc. Situația i-a împărțit însă pe oamenii din cartier. O parte dintre locatarii de pe Via Friuli, în cartierul Sottoverga, în partea de sud a orașului Montecatini Terme s-au obișnuit cu el și spun că Tudor nu face rău nimănui. Pentru unii, românul a devenit aproape un personaj al cartierului. Copiii și adolescenții din zonă se apropie de el fără teamă și, potrivit La Nazione, îl tratează ca pe un fel de unchi adoptiv. În ziua în care poliția locală a venit să verifice situația, Tudor se afla chiar alături de mai mulți copii din vecini.

În fața rulotei are câteva scaune albe de grădină. Când jurnaliștii italieni au ajuns să vorbească cu el, i-a invitat să stea și le-a oferit bere, apă și alune. Pentru alți vecini însă, prezența rulotei a devenit o problemă.

„Zgomot până târziu, gunoaie și fum de la grătare”

Mai mulți locatari reclamă zgomot până târziu în noapte, gunoaie lăsate în zonă și fum provenit de la grătare. Unul dintre ei susține chiar că vegetația din apropierea parcării ar fi folosită uneori pe post de toaletă.

Un alt locatar, care și-a cumpărat recent un apartament în bloc, spune că nu știa despre situație înainte să se mute. Bărbatul susține că a încercat să discute civilizat cu Tudor, dar că nimic nu s-a schimbat. El spune că nu are nimic personal cu românul, însă consideră că situația nu poate continua în forma actuală.

„Zgomot până târziu în noapte, gunoaie lăsate peste tot, grătare care fac fum: toate se întâmplă în parcarea aceea. Folosește chiar și vegetația din parcare pe post de toaletă în aer liber”, a declarat unul dintre vecini, care spune că a și trimis sesizări către autorități.

Un grup de locatari a transmis în cele din urmă o scrisoare Primăriei, cerând o soluție.

Tudor spune că a ajuns în Montecatini în 1987

Tudor respinge însă acuzațiile și spune că nu înțelege de ce unii oameni îl vor plecat. Românul povestește că a ajuns în Montecatini în 1987 și că se afla deja în Italia înainte de acel moment. Spune că este cunoscut în zonă și că încearcă să se descurce singur, din munci ocazionale.

„Am ajuns aici în 1987, iar în Italia eram deja de mai mult timp. Toată lumea mă cunoaște. Nu fac rău nimănui și nu fur. Mătur parcarea, am reparat zidăria de aici, curăț scările blocului și mai fac diverse munci prin zonă, inclusiv zidărie”, spune Tudor.

În dimineața în care a discutat cu jurnaliștii italieni, fusese chemat să tundă iarba într-o grădină și, pentru munca făcută, a primit 30 de euro, iar oamenii i-au oferit și ceva de mâncare. Așa își duce viața de la o zi la alta.

„Sunt gata să mă mut”

Tudor spune că nu ține cu orice preț să rămână în parcarea respectivă. Dacă oamenii îl vor plecat, românul spune că este pregătit să-și mute rulota, dar are nevoie de un loc unde să o poată instala.

„Nu fac probleme nimănui în parcarea unde am rulota. Vrea cineva să plec? Sunt gata să mă mut. Să-mi arate doar un loc unde pot să-mi pun rulota și mă duc acolo. Dacă am nevoie de ajutor? Sunt sărac”, a mai spus românul.

Românul spune că este dispus să asculte orice propunere și că nu refuză sprijinul celor care vor să-l ajute.

Primarul spune că Tudor poate primi ajutor

Cazul a ajuns și la primarul din Montecatini Terme, Claudio Del Rosso. Edilul a declarat că aflase recent despre situația lui Tudor și a explicat că administrația locală, împreună cu serviciile sanitare și sociale din Valdinievole, are un sistem prin care poate interveni atunci când o persoană rămâne fără locuință. Și românul al putea primi rapid ajutor.

Administrația nu le poate oferi o locuință luxoasă, a explicat primarul, dar poate găsi într-un timp scurt inclusiv o cameră de hotel. Claudio Del Rosso susține că, dacă Primăria ar fi fost anunțată mai devreme despre cazul lui Tudor, autoritățile ar fi putut interveni mai repede.