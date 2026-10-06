Textele scrise cu ChatGPT vor avea un watermark invizibil. Cum vor putea fi depistate prin noua tehnologie introdusă de OpenAI în UE

OpenAI a anunțat că va introduce watermark-uri invizibile în textele generate de ChatGPT, o măsură care vine în contextul noilor reglementări din Uniunea Europeană privind inteligența artificială, conform OpenAI.

Noua tehnologie, denumită „textGrain”, va fi aplicată atât în textele simple produse de AI, cât şi în codul produs de soluţiile de programare.

Pentru detectarea watermark-urilor, va fi utilizat un sistem special care poate identifica semnele invizibile din text. Potrivit companiei, textGrain este mai avansat decât alte soluții similare, dar nu poate garanta o acuratețe de 100%.

Totuși, pot exista cazuri în care textele generate de AI nu vor fi corect recunoscute sau, invers, conținutul uman să fie confundat cu cel produs de AI.

Compania estimează că eficiența sistemului scade în cazul textelor scurte, unde rata de succes este de aproximativ 80%. Situația devine și mai complexă atunci când textele generate de AI sunt modificate ulterior de oameni, reducând și mai mult precizia detecției.