Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut o obișnuință din a-și petrece verile la Șușani, locul natal al actriței, iar actorul a spus de multe ori că se simte foarte bine când locuiește la țară.

Chiar dacă este pe val cu emisiunea Insula Iubirii, pe care o prezintă la Antena 1, Radu Vâlcan a rămas un tip introvertit și se gândește serios ca la bătrânețe să se mute definitiv la Șușani.

„Știu că Radu și-ar dori foarte tare ca la bătrânețe să se mute acolo definitiv. El e obsedat pur și simplu de Șușani! Îl vezi prin casă cu telecomanda în mână, căci a ajuns să verifice non stop roboții care taie iarba. Îi programează pe telefon... El monitorizează toată casa pe telefon! Cât nu suntem acolo, el știe tot ce se întâmplă, vede orice mișcare... Nu stă cineva acolo care să păzească efectiv casa și nici nu e nevoie, că e mai sus de casa părinților mei. Adică e în aceeași curte, doar situată pe deal. Casa părinților mei e la bază, la drumul principal, iar casa noastră e pe deal, în continuarea curții.

Oricum, la cât de mult își dorește el, cred că înainte de bătrânețe ne retragem acolo. Nu de alta, dar mai nou verile numai pe acolo stăm... Anul acesta a fost a doua vară în care noi am stat numai pe la Șușani. Am fost doar vreo patru zile la Mykonos și vreo două la mare la noi. În rest, am stat nonstop acolo. Nu există cât de mult îi place lui acolo, se regăsește el în spațiul ăla. El e un tip mai introvertit. Chiar mă gândeam că el acum e pe valul ăsta mare și ar putea să meargă în locuri exotice, iar el pleacă la Șușani. Într-un fel e foarte tare că a ajuns în punctul acesta”, a spus Adela Popescu pentru Click.

Actrița de la PRO TV, care joacă în serialele „Trafic” și „Fără urmă”, a precizat că ea și-a dorit foarte mult ca familia să aibă propria casă la Șușani, pentru ca băieții lor să-și petreacă vacanțele acolo, iar acum Radu Vâlcan vrea să ducă la bun sfârșit noi proiecte în curtea casei de la țară.

Mai exact, Adela Popescu a afirmat că soțul ei are în plan să facă o piscină, dar și să planteze câteva lucruri prin curte.