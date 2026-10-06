Copilotul unui avion Flydubai care zbura miercuri, 30 septembrie 2026, de la Dubai la Tel Aviv și-a atacat comandantul în cabină. Rănit, comandantul a reușit să deblocheze ușa cockpitului. Pasagerii și echipajul l-au imobilizat pe atacator, iar alți piloți ai companiei, aflați la bord, au aterizat în siguranță în Arabia Saudită.

Paul Mitu, fostul comandant TAROM supranumit și „eroul din Atlantic” după ce, în 1980, a amerizat în ocean, salvându-i pe toți cei 173 de pasageri aflați la bord, a explicat pentru Libertatea incidentul din avionul Flydubai.

Fostul pilot, acum în vârstă de 83 de ani, a explicat cum se închide și se deschide ușa de la cabina piloților. Paul Mitu susține că incidentul de pe ruta Dubai - Tel Aviv va duce mai mult ca sigur la noi reguli în aviație.

Miracolul de pe ruta Dubai - Tel Aviv

Evenimentul dramatic în care un copilot și-a atacat comandantul în timpul zborului Flydubai de pe ruta Dubai - Tel Aviv a fost la un pas să se transforme într-o tragedie aviatică de proporții.

Doar o minune a făcut ca avionul să nu se prăbușească, iar diferența au făcut-o secundele în care pilotul atacat de copilotul său a reușit să deschidă ușa cabinei, permițând pasagerilor să intervină, să îl salveze și să evite o catastrofă.

Fostul pilot Paul Mitu (83 de ani), care a reușit, în anul 1980, să amerizeze în Oceanul Atlantic cu un avion TAROM cu 173 de pasageri la bord, fără nicio victimă, a explicat pentru Libertatea care este protocolul de securitate pentru acces în cabina piloților.

Paul Mitu a reușit, în anul 1980, să amerizeze în Oceanul Atlantic cu un avion TAROM cu 173 de pasageri la bord, fără nicio victimă. Sursa foto: romaniaregional.ro

Un cod secret cunoscut doar de trei persoane

Fostul pilot susține că după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, regulile de acces în cabina de pilotaj au fost înăsprite drastic. Ușile cabinei au fost blindate pentru a rezista la gloanțe și chiar la încărcături explozive, fiind dotate cu sisteme electronice de securitate extrem de stricte.

„S-a hotărât închiderea ușii dintre cabina de pilotaj și pasageri cu o ușă de o asemenea construcție încât este aproape imposibil s-o deschizi forțând sau chiar punând o anumită cantitate de exploziv. Are în plus un cod numeric secret, pe care îl știu, în timpul desfășurării zborului, doar trei persoane. Acestea sunt comandantul de aeronavă, copilotul și unul dintre cei șase, nouă sau șaisprezece stewarzi, care este desemnat și ales la briefingul dinainte de zbor”, explică Paul Mitu.

Procedura este aplicată strict chiar și în momentele banale ale cursei, cum ar fi ieșirea unui pilot din cabină pentru a merge la toaletă: „În clipa în care unul dintre cei doi piloți iese pentru necesități, este anunțat cel care știe codul dintre cei numiți și remarcați de mine, stewarzi sau stewardese, care vine la ușă, stă în dreptul ușii, deschide ușa, se închide ușa și, atât timp cât comandantul sau copilotul merge la toaletă, ea stă în acel loc. După care, când comandantul iese se face procedura inversă”.

În cazul zborului Flydubai, deschiderea ușii în plin atac a fost cheia supraviețuirii. Mitu susține că pilotul atacat a acționat sub o presiune uriașă. „Sunt convins că a apărut și o situație mai modernă sau mai securizată, în care, într-o anumită situație, cred că comandantul are posibilitatea, printr-o apăsare de buton sau, bănuiesc, prin faptul că a luat microfonul și a vorbit către pasageri... Probabil că în disperare a țipat și acea persoană care știa codul a deschis ușa, motiv pentru care au pătruns și au salvat acele vieți nevinovate”, a estimat Paul Mitu.

Ultimele informații, făcute publice după discuția Libertatea cu Paul Mitu, chiar de pilotul Smit Machchhar, într-o discuție telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, arată că în momentul atacului, persoanele aflate în afara cabinei pilotului au încercat să deschidă ușa folosind codul de acces, dar atacatorul a împiedicat deschiderea ușii, care a fost deschisă cu ultimele puteri, din interior, de către pilotul atacat. „Am dat tot ce aveam și m-am repezit la ușă și am deschis-o”, a povestit Machchhar, potrivit The Times of Israel.

Pilotul Smit Machchhar. Sursa foto: Profimedia

Pilotul Mitu a retrăit momentul amerizării în Atlantic

Numărul persoanelor aflate în avionul Flydubai a fost aproape egal cu al pasagerilor din avionul TAROM cu care pilotul român Paul Mitu a amerizat în Atlantic, în 1980.

„Dat fiind faptul că deasupra noastră, ca și deasupra mea când am avut incidentul, există un Dumnezeu sau un duh sau ceva ce nu ne putem explica, a reușit această persoană care s-a numit comandant, că de asta te numești comandant, să facă sau să petreacă lucrurile de asemenea manieră, încât cei 179 de pasageri au putut să fie salvați”, susține fostul pilot.

Evenimentele dramatice de pe zborul Flydubai l-au făcut pe Paul Mitu să retrăiască evenimentul al cărui erou principal a fost în 1980 când, din cauza ceții și a unui ghidaj incorect de la sol, avionul a deviat cu 350 de metri de pistă, amerizând în Oceanul Atlantic. La impactul cu apa, aeronava pilotată de Mitu s-a rupt în trei bucăți, iar pasagerii au ajuns în apele Oceanului Atlantic. În ciuda incidentului, toți pasagerii au supraviețuit.

Pilotul român a fost supus unor anchete de amploare și i s-a interzis să mai zboare. Mitu s-a luptat însă pentru a se reîntoarce la manșă, a luat-o de la zero și și-a redobândit toate gradele profesionale. „Contra naturii și a științei, plus voința mea, am revenit. Pentru 99,99% din piloții lumii, când au asemenea accidente, s-a terminat cu zborul. Eu am revenit la zbor de la elev navigator, navigator-șef, copilot, comandant, instructor și șef de escadrilă”, a mai declarat Paul Mitu, acum în vârstă de 83 de ani.

Paul Mitu. Sursa foto: pagina personală de Facebook

Avertismentul „eroului din Atlantic”

În urma incidentului de pe zborul Flydubai, unde copilotul l-a atacat pe comandatul aeronavei, Paul Mitu trage un semnal de alarmă. Fostul pilot avertizează că, în ultimii ani, din rațiuni economice, meseria de pilot a suferit modificări care nu le permite membrilor echipajului să se cunoască la fel de bine cum o făceau altădată.

„În ziua de astăzi, piloții nu mai sunt ca pe timpuri, să mergi la vizita medicală, să te cunoști, să stai în detașament. Interesul comercial predomină și atunci stai acasă, ai un program pe care îl citești pe telefon, există un serviciu de planificare și te planifică pe tine, comandant, cu altcineva. De asta relațiile de cunoștință între membrii echipajului sunt foarte distante și, de multe ori, necunoscute. Nu mai zic de faptul că, și dacă ne-am cunoaște, nu știi ce e în mintea omului. Omul este un diabolic”, a mai declarat Paul Mitu.

Ce urmează pentru aviația mondială

Fostul pilot TAROM este convins că evenimentul din Israel va declanșa anchete ample la nivel internațional și modificări drastice în procedurile de operare a zborurilor.

„În mod cert, în urma acestui grav incident se vor schimba multe din ce putem noi să gândim despre ce se întâmplă în cabina aceea. Se va lua de la examenele medicale, psihologice și psihiatrice până la cunoștințele între cei care zboară. Probabil că se va schimba și programul de prezentare la avion. Probabil că va exista un alt sistem de deschidere a ușii. Probabil că n-ar fi exclus ca și la cursele mediu-curier să fie introdus al treilea pilot, care se numește supervizor, să stea să analizeze sau să urmărească zborul celor doi piloți care răspund de sute de suflete”, anticipează pilotul pensionat.