„Tehnocratul care trebuie să împace partidele”. Ce scrie presa internațională despre desemnarea lui Luca Niculescu ca premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Luca Niculescu, decizia a fost anunțată luni seara, 5 octombrie 2026. Diplomatul român a fost nominalizat pentru funcția de prim-ministru la exact 5 luni de la începutul crizei politice din România. Numirea sa a captat atenția presei internaționale, care îl descrie drept „o soluție tehnocrată și independentă”. Publicațiile internaționale ridică însă și întrebarea „poate Niculescu obține sprijinul necesar pentru a forma un guvern?”.

Ce scrie presa internațională despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier a generat un val de reacții în presa internațională. Le Monde, Politico, Associated Press și nu numai au scris despre nominalizarea președintelui Nicușor Dan.

Associated Press notează că desemnarea lui Luca Niculescu reprezintă „a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a găsi un premier în ultimele cinci luni”. Agenția subliniază „dificultatea acestuia de a asigura o majoritate parlamentară”, într-un moment marcat de instabilitate politică și economică.

Luca Niculescu este caracterizat drept „diplomat cu experiență, fost jurnalist și secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe”, având un rol important în procesul de aderare a României la OCDE.

Anadolu Agency din Turcia subliniază dilema cu care se confruntă Niculescu: formarea unui guvern politic sau tehnocrat. Agenția amintește că cei trei candidați anteriori la funcția de premier fie au fost respinși, fie nu au reușit să obțină sprijinul necesar pentru a forma un guvern.

EUobserver, prin intermediul EUalive, subliniază că profilul lui Niculescu, diferit de al predecesorilor săi, ar putea diminua tensiunile dintre partide. Totuși, provocarea principală rămâne obținerea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul guvern.

POLITICO a analizat alegerea președintelui Nicușor Dan: „un diplomat este al patrulea candidat”

Jurnaliștii de la POLITICO notează că desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru al României reprezintă o încercare directă de a pune capăt unui impas de cinci luni care amenință grav stabilitatea economică și politică a țării.

Totodată, aceștia vorbesc și despre faptul că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a realiza și a prezenta programul de guvernare și lista de miniștri care vor face parte din viitorul Cabinet.

Publicația mai subliniază că Luca Niculescu este un diplomat care va trebui să medieze divergențele dintre partidele profund divizate.

POLITICO vorbește și despre primele reacții apărute din partea politicienilor români, după anunțul lui Nicușor Dan și precizează că „nominalizarea lui Niculescu vine într-un context politic tensionat”.

Luca Niculescu este descris drept „un independent fără afiliere politică” de EFE

EFE, agenția spaniolă de presă, îl descrie pe Niculescu ca fiind „un independent” fără afiliere politică, remarcând totodată cariera sa în jurnalism și diplomație. Potrivit sursei citate, președintele Nicușor Dan a optat pentru un candidat capabil să „armonizeze pozițiile divergente” ale partidelor.

Agenția spaniolă de știri vorbește și despre reacția lui Sorin Grindeanu la anunțul președintelui și spune despre PSD că este „cea mai mare forță din Parlament”.

„Sorin Grindeanu, a criticat decizia președintelui, spunând că aceasta continuă să «sfideze matematica parlamentară»”, mai spune EFE, în articolul despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Ce scrie Le Monde despre desemnarea președintelui Nicușor Dan

Înainte de desemnare, Le Monde îl menționa pe Niculescu ca fiind una dintre opțiunile tehnocrate capabile să faciliteze dialogul între formațiunile politice. Publicația franceză atrăgea atenția asupra situației politice tensionate, caracterizată de un parlament fragmentat și posibilitatea iminentă a alegerilor anticipate.

Jurnaliștii francezi mai remarcă faptul că repetarea eșecurilor din Parlament agită tot mai intens spectrul alegerilor anticipate. Totuși, Le Monde notează că președintele ezită să facă pasul spre dizolvarea Legislativului. Teama principală de la Cotroceni și din cancelariile europene este că un scrutin anticipat organizat în acest moment de criză ar putea fi fructificat de formațiunile de extremă dreaptă și eurosceptice, care se află în creștere în preferințele electoratului.

Le Monde vorbește și despre provocarea lui Luca Niculescu de a găsi o soluție ca să obțină susținerea partidului. Jurnaliștii francezi mai spun despre Luca Niculescu că este „tehnocratul care trebuie să împace partidele”.

Luca Niculescu a fost desemnat prim-ministru

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru. Niculescu devine astfel al patrulea candidat la șefia guvernului, după ce coaliția aflată la putere s-a destrămat în luna mai.

Pentru a prelua oficial mandatul, Niculescu trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului în termen de 10 zile, demonstrând astfel că dispune de susținerea majorității pentru cabinetul său și programul său de guvernare.

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, știe să armonizeze poziții diferite”, a declarat președintele Dan. „Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituții care necesită redresare și este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor”, a spus președintele luni seara.

Cine este Luca Niculescu, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Născut în aprilie 1971 la București, Luca Niculescu are 55 de ani și o carieră impresionantă atât în jurnalism, cât și în diplomație. Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București (1995), acesta și-a continuat studiile cu un master în Jurnalism European la Strasbourg.

Timp de aproape 25 de ani, Niculescu a fost o prezență activă în media românească și internațională. A fost redactor-șef al RFI România, realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24 și colaborator al unor publicații franceze precum Liberation și France Info. În perioada 2016-2022, a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra, reprezentând țara noastră în relația cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

Din septembrie 2022, Luca Niculescu ocupă funcția de coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE.

Ce avere are Luca Niculescu

În contextul deciziei Curții Constituționale din mai 2025, care a eliminat obligativitatea publicării declarațiilor de avere online, Libertatea a consultat ultima declarație disponibilă a lui Luca Niculescu, din iunie 2024. Acesta deține:

două terenuri forestiere în Balotești, Ilfov, cu o suprafață totală de 16 hectare, moștenite în 2002;

două apartamente, unul în București (72 mp, cumpărat în 2005) și unul în Mangalia (64 mp, achiziționat în 2008);

o casă de vacanță în Bezdead, Dâmbovița (90 mp, cumpărată în 2021);

economii de aproape 45.000 de euro în conturi la ING și BRD.