Moneda de 2 euro care valorează acum până la 400 de euro. A fost cumpărată cu doar 39,95 euro

O monedă de 2 euro din Irlanda, dedicată trupei U2, a devenit rapid o piesă de colecție, fiind vândută pe internet cu până la 400 de euro, conform publicației austriece Heute. Lansată pe 25 septembrie, moneda marchează 50 de ani de la înființarea formației. Primele exemplare s-au epuizat în doar câteva minute.

Moneda prezintă portretele membrilor trupei

Moneda prezintă portretele membrilor trupei – Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. – alături de numele formației, anii 1976 și 2026 și inscripția Éire. Este prima dată când o trupă rock este onorată pe o monedă oficială europeană. Designul a fost realizat de Shaughn McGrath, iar producția a fost asigurată de Monetăria Regală Olandeză.

U2 a vândut peste 175 de milioane de albume și a câștigat 22 de premii Grammy, consolidându-și statutul de simbol cultural global.

Moneda a fost disponibilă în două versiuni de colecție. Prima, mai accesibilă, a fost vândută în 150.000 de exemplare în format „Coincard” la un preț de 14,95 euro.

Cea de-a doua versiune, mai exclusivistă, este realizată în tehnica „Polished Plate”, cu un fundal strălucitor și un design mat, produsă în doar 5.000 de exemplare la prețul inițial de 39,95 euro. Heute informează că această ediție specială s-a vândut pe piața secundară pentru sume cuprinse între 300 și 400 de euro, de aproape zece ori mai mult decât prețul inițial.

O monedă dorită de colecționari și fani

Interesul pentru această monedă nu vine doar din partea colecționarilor tradiționali, ci și din partea fanilor devotați ai trupei U2. Momentul lansării, 25 septembrie, a fost ales simbolic pentru a marca ziua în care, cu 50 de ani în urmă, bateristul Larry Mullen Jr. a pus un anunț la școala sa din Dublin, căutând colegi pentru a forma o trupă. Așa s-a născut U2, una dintre cele mai de succes trupe din lume.

Deși moneda este o unitate oficială de 2 euro, care poate fi utilizată în circulație în întreaga zonă euro, este puțin probabil ca și cineva să o folosească pentru cumpărături, având în vedere valoarea sa de colecție.

Totuși, cei care au achiziționat-o ar putea fi tentați să mai aștepte înainte de a o vinde, sperând că valoarea sa va continua să crească. Pe de altă parte, există și riscul ca interesul să scadă, iar prețurile să revină la normal.

Unele monede de 2 euro sunt extrem de căutate de colecționari și pot valora chiar mii de euro. Modelele rare, edițiile limitate sau erorile de batere pot transforma o simplă monedă într-o piesă valoroasă.