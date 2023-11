EXCLUSIV Mărturie din autocarul care scoate primii români din Gaza: „Vor ieşi şi restul, să nu-şi facă nimeni griji”

Maher Sukkar, 56 de ani, este unul dintre cetățenii care au ieșit astăzi din Fâșia Gaza, pe listele de evacuați ale României. El este palestinian, însă ceilalţi membri ai familiei sale au dublă cetățenie. Soția e de profesie medic, împreună au doi fii – unul de 17 ani și altul de 22 de ani. Toți se îndreaptă astăzi spre România.

„Am trecut de partea palestiniană și chiar acum mergem spre partea egipteană”, a declarat pentru Libertatea Maher Sukkar, în timp ce călătorea cu autobuzul prin punctul de frontieră Rafah, din Fâşia Gaza în Egipt.

„Am înţeles că o să ne aştepte în partea egipteană cineva de la Consulatul României la Cairo. În Egipt, nu ştiu cât timp vom mai sta până vom pleca. Credem că totul va dura o zi, aşa ni s-a spus”, adaugă acesta.

„Trecerea a fost foarte organizată. Mulţumim Ambasadei României la Ramallah!”, spune bărbatul, care adaugă că s-a implicat în organizarea grupului de evacuați. „Am aranjat totul acolo, pentru reprezentanţa Consulatului României, care nu putea să fie în partea palestiniană (n.r. – în Gaza). Treaba a mers bine și merge bine în continuare”.

I-am grupat pe oameni, cum ni s-a transmis de la Consulat, am supravegheat câte persoane au venit, câte au lipsit. Am ajuns toţi la graniţă pe la ora 7.00 dimineaţa. Acum e ora 13.00 şi abia am ieşit din partea palestiniană.